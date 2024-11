Cuál será el futuro de Paulo Dybala en la Roma: la palabra de su entrenador

“¿El caso Dybala ? Fue lo primero que le dije al presidente: haré lo que quiera. No me interesan cláusulas ni cosas así. La última vez que un presidente me dijo que un jugador no podía ser usado, lo hice jugar y me fui. Ya sabes cómo soy, le hablo a la cara a Dybala , enseguida dije que elijo a quién quiero y él (Ghisolfi) dijo bueno…”, dijo el entrenador que llega por tercera vez al club romano.

Ranieri.jpg

Y agregó: “No me importa el contrato que tenga Dybala, si quiero que juegue, jugará. Paulo está en otra categoría, hace la diferencia. Vamos a jugar cada tres días y tengo dudas de si podrá jugar siempre, pero yo lo dejaría jugar 90 minutos en cada partido… si puede hacerlo, no lo sacaré”

Sin embargo en su relato no se refirió a la actualidad de Leandro Paredes en el plantel entendiendo que en el paso de Juric en el banco de suplentes no tuvo protagonista y estaba evaluando un futuro fuera de la institución si esta no echaba al ex entrenador. En el medio está la posibilidad de que llegue a Boca, aunque ahora deberá esperar qué decisión toma Ranieri.

Por otra parte habló de la presencia del joven Matías Soulé y la posibilidad de jugar junto a Dybala: “Creo que pueden jugar juntos pero el equipo es una cuestión de equilibrio. No puedo prometerles esto porque si no lo siento entonces no lo haré”.

Leandro Paredes habló de su posible vuelta a Boca: "Vamos a ver si Gago me llama"

Paredes.jpg Leandro Paredes

Los rumores sobre un posible regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors se intensificaron en los últimos días, impulsados por la falta de continuidad del mediocampista en la Roma y el interés manifiesto de la hinchada xeneize. A pesar de su contrato con el club italiano hasta 2025, el campeón del mundo con la Selección Argentina ha dejado entrever una posible vuelta al club de la Ribera, con un comentario que hizo soñar a los fanáticos: “Vamos a ver si Gago me llama o no”.

Actualmente, Paredes se encuentra en Argentina por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde enfrentará a Paraguay y Perú junto a la Albiceleste. Aprovechando la ocasión, el volante habló sobre su situación en la Roma y abordó los rumores de su retorno a Boca. “Vivo mi vida y mi carrera día a día. Obviamente, se habló mucho porque no estaba jugando, pero lo más importante para mí es pensar en mi club. Veremos qué pasa”, comentó tras un entrenamiento con la Selección. Su mención a Gago, con quien compartió cancha en 2013, fue suficiente para encender las ilusiones de los hinchas.

Leandro Paredes y su sueño de volver a Boca

Con la posibilidad de un Mundial de Clubes en el horizonte, Boca ve en el torneo un argumento clave para atraer al mediocampista. La relación cercana de Paredes tanto con Fernando Gago como con Juan Román Riquelme es un factor que podría facilitar su regreso.

Paredes 1.jpg

Para el propio jugador, el vínculo con Boca es especial, y aunque evitó comprometerse con declaraciones contundentes, dejó abierta la posibilidad: “Lo que tenga que pasar, pasará”. Estas palabras, junto con una publicación de su padre en redes sociales que mostraba a Paredes con la camiseta de Boca y la inscripción “2025”, han avivado la esperanza en los hinchas de que el jugador se reincorpore al club donde comenzó su carrera profesional.