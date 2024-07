Cuando River se quiso llevar a Alexis Mac Allister: por qué dijo que no

FotoJet.jpg Alexis Mac Allister: su amor por Boca hizo que le diga que no a River.

A su vez, toda la familia Mac Allister es fanática de Boca, por lo que su llegada al club fue un sueño cumplido para él. De hecho, previo a que lo compre el Brighton se lo quiso llevar River, pero él afirmó que "jamás jugaría allí".

"No jugaría en River. Le dije que no a los 17 años. Se acercaron a mi viejo y le preguntaron, pero no quise ir. Con todo respeto, es una institución muy importante, la segunda en Argentina. Esto lo digo sin objetividad, porque lo mío es muy sentimental. Pero soy de Boca, mi familia está identificada y si le dije que no a los 17 no le diría que sí el día de mañana", añadió sobre su frustrado pase a River.

Con apenas 20 partidos en el Xeneize -club donde triunfó y es ídolo su padre Carlos- la cosa cambió con el cambio de dirigencia. Además, el club inglés aceleró el trámite de su pase comunitario y pidió su vuelta anticipada para sumarlo en la lucha por la permanencia en la Premier League.

Con respecto a su polémica partida de Boca, Alexis Mac Allister declaró: "Sentí que no me valoraban, no me sentía importante o no me querían, sólo querían un poco más de plata. Lo hablé con Riquelme y mi principal posición fue quedarme. Pasaron cosas que no me gustaron para nada y por eso tomé la decisión de irme".

Fue a principios de 2020, poco después de que asumiera la actual conducción en el club de la Ribera, con Juan Román Riquelme como líder dirigencial (en aquel entonces, era vicepresidente de Jorge Amor Ameal) y el padre del jugador declaró poco después que "Alexis se fue del club porque sabía que lo iban a colgar".

Copa América 2024: su aparición en la Selección Argentina

Su primer contacto con la Selección Argentina se dio en el Preolímpico Sub-23 de 2020 en Colombia, donde aportó goles y asistencias para lograr el título. Esto lo llevó a ser convocado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 siendo una de las figuras del equipo. Sin embargo, el equipo no logró pasar primera ronda y quedó eliminado.

Su llegada a la Mayor se dio con Lionel Scaloni en 2019 en un amistoso con Chile. También fue convocado en la siguiente fecha FIFA, ya siendo jugador del Brighton. En la previa de la Copa del Mundo fue citado para la Finalissima ante Italia, pero vio la victoria desde el banco y no sumó minutos. Aunque su inclusión en la lista definitiva no estaba asegurada, la lesión de Giovanni Lo Celso le abrió un lugar y formó parte del plantel que viajó a Qatar.

Alexis Mac Allister y Lionel Scaloni.jpg Alexis Mac Allsiter, una fija para Lionel Scaloni.

No fue titular en la derrota ante Arabia Saudita, pero desde su inclusión en el partido con México no salió más: gol en el último partido de fase de grupos ante Polonia -se convirtió en el primer pampeano en gritar gol con la Selección Argentina en una cita mundialista- y una asistencia perfecta para Ángel Di María para el 2-0 parcial ante Francia en la final.

"Jugar con la Selección es otro mundo. Lo sentís cuando te ponés la camiseta, cuando entrás al predio. Estás representando al país, es lo máximo. Es lo que soñamos toda la vida", contó sobre la sensación de vestir la camiseta de la Selección Argentina.

En la Copa América 2024, Alexis Mac Allister fue titular en los dos primeros partidos de la Selección Argentina, los triunfos 2-0 contra Canadá y 1-0 frente a Chile. Se trata de su primera para él en este torneo, ya que no fue parte del plantel campeón en la Copa América 2021. Ahora, en cambio, es una pieza clave.