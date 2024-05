Cuántos goles lleva Mauro Icardi en su temporada más goleadora

El partido del domingo no fue la excepción; Icardi abrió su cuenta personal en el partido desviando hábilmente un centro al fondo de la red para poner el 3-1 parcial, y posteriormente cerró la cuenta del encuentro con una precisa definición de derecha tras una jugada preparada, sellando el 6-1 final.

Icardi 1.jpg Mauro Icardi

La gran suma de goles de Mauro Icardi en esta temporada

Esta temporada, Icardi ha logrado 23 goles en la liga, superando a jugadores como Edin Dzeko, y ha contribuido con goles decisivos en la Champions League, la Europa League y la Supercopa de Turquía, torneo en el cual su equipo se alzó con el título.

"Puedo decir que mi aporte es gracias al club. Me gustaría agradecer al señor Erden (director deportivo). También me gustaría agradecer al equipo que trabaja con ellos. Gracias a ellos llegué aquí", expresó Icardi, reflejando su gratitud hacia el club que le brindó la oportunidad de revitalizar su carrera.

Icardi 2.jpg Mauro Icardi

Qué dijo Mauro Icardi de su gran temporada en Turquía

En el contexto de un Galatasaray que se dirige hacia el bicampeonato en la Super Liga turca, Icardi ha sido un pilar clave, liderando no solo en goles sino también en la actitud dentro y fuera del campo. "Soy una persona ambiciosa. Me encanta ganar. Al mismo tiempo quiero marcar goles porque soy delantero centro. Nuestros fans también nos apoyan mucho. No nos dejan solos tanto en el campo como en la calle. Siempre trato de darles mi 100% como agradecimiento", añadió Mauro Icardi.

La llegada de Icardi a Galatasaray en 2022 marcó el inicio de un renacer tanto para el jugador como para el equipo. Desde su debut, Icardi ha anotado 53 goles en 70 partidos, un promedio que pocos delanteros en el mundo pueden igualar. Con solo tres fechas restantes y una clara ventaja sobre su más cercano perseguidor, Fenerbahce, el Galatasaray y Icardi están a punto de cerrar una temporada histórica, con la posibilidad de que el delantero argentino aumente aún más su cuenta personal y deje su marca indeleble en el fútbol turco.