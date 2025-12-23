Definieron los bombos de la Libertadores 2026: cuál le tocó a Boca

La CONMEBOL confirmó la ubicación de los clubes de cara al sorteo de la fase de grupos de la edición 2026.

La Copa Libertadores ya tiene confirmado a 47 clasificados a la próxima edición de la competición. Con el sorteo de las fases preliminares ya efectuado, quedaron definidos los 28 equipos que se aseguraron un lugar en la fase de grupos. Y así, ya se conocen los bombos para el sorteo definitivo, que tendrá a Boca como único argentino cabeza de serie.

Corinthians ganó la Copa Brasil y será una amenaza desde el bombo 2, mientras que Liga de Quito se aseguró un lugar por Ecuador e integrará el bombo 1. Los cuatro que lleguen de las fases previas irán al bombo 4, lugar por el que compite Argentinos Jrs. y donde estarán los novatos Platense e Independiente Rivadavia como representantes de la Argentina.

Los otros equipos de nuestro país, de acuerdo al ranking Conmebol, ocuparán el bombo 2 (Estudiantes y Lanús) y el 3 (Rosario Central).

Las fases previas la disputarán Argentinos, The Strongest, Nacional de Potosí, Botafogo, Bahía, O´Higgins, Huachipato, D. Tolima, Independiente Medellín, Barcelona, U. Católica, Guaraní, 2 de Mayo, Sporting Cristal, Alianza Lima, Liverpool, Juventud de las Piedras, Carabobo y D. Táchira.

Cómo está integrado cada bombo

Como siempre, en el bombo 1 encontramos a los cabezas de serie. En esta oportunidad, aquí encontramos a tres clubes brasileños, dos uruguayos, dos ecuatorianos y a un argentino. Flamengo, actual campeón de la Libertadores estará acompañado por el Palmeiras, actual subcampeón y 1° del ranking CONMEBOL. También forma parte Boca por ser el mejor argentino rankeado en el fútbol sudamericano. Completan Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Al bombo 2 lo integran equipos que se encuentran entre los puestos 17 y 32 del ranking CONMEBOL. Aquí se ubica Libertad, el mejor paraguayo rankeado; Estudiantes, actual campeón del fútbol argentino; Cerro Porteño; Lanús, actual campeón de la Copa Sudamericana; Corinthians, campeón de la Copa de Brasil; Bolívar; Cruzeiro y Universitario de Perú.

En el bombo 3 están Junior de Barranquilla, la U. Católica de Chile, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo, Deportivo La Guaira y Cusco. Completan el bombo 4 Universidad Central; Platense, el peor rankeado estando en el 223; y los que tendrán su debut en Libertadores, Independiente Rivadavia y el Mirassol de Brasil. Una vez completada las primeras fases eliminatorias, se sumarán los equipos ganadores.

El martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente). La fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero (acá empezará la acción para Argentinos). Mientras que la Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre.