Diego Latorre reveló por qué Boca juega mal

“Demanda un esfuerzo muy grande porque generalmente cuando vos vas a jugar contra un equipo menor tendés a aflojarte, no es lo mismo lo que representa para un jugador de ese nivel jugar contra River, contra Independiente, contra Racing que jugar, no quiero dar nombres, contra rivales menores este fin de semana por medio”, arrancó Diego Latorre.

Embed Diego Latorre. La Pura Verdad.pic.twitter.com/irabtO5OqO — VarskySports (@VarskySports) June 5, 2024

Diego Latorre explicó lo difícil que es jugar con la camiseta de Boca

“Vos podés tener la superioridad en la jerarquía individual, pero hay miles de maneras de compensar, si vos no estás al 100% conectado con el partido, para el rival hay muchas maneras de compensar lo que vos en ese momento no podés entregar, entonces vos tenés que estar lúcido, por eso no sirven los destellos, hay que hacer un estudio minucioso del jugador que Boca va a contratar”, agregó.

“Además hay partidos en los el funcionamiento no sirve, hay veces que tenés que sacar vos el orgullo ante la adversidad y eso en la cancha de Boca que la pelota pesa, los últimos 15 minutos en la cancha de Boca, cuando vas perdiendo vas empatando el partido y se escucha el murmullo, hay que agarrar la pelota, no cometer errores, no desordenarte, no distraerte, jugar con personalidad, pedirla, los que han jugado en la cancha de River lo saben también, o sea de los equipos más importantes”, agregó Gambeta.

Latorre 1.jpg Diego Latorre

Latorre habló de la Bombonera

“No es lo mismo los últimos 15 minutos en cualquier estadio que en la cancha de Boca o en la cancha de River, no es lo mismo y eso se lo discuta cualquiera y lo habrá sentido el jugador que ha pasado alguna vez por boca o por los equipos grandes, saben que cuando vas empatando, vas perdiendo el partido, hay que pedirla y hay que atreverse y hay que jugar con naturalidad y el rival te está esperando y no te regala nada, y te obliga a tu mejor versión, entonces no es para cualquiera eso, no es para cualquiera, por eso generalmente los pibes de Boca ya están un poco más ambientados a todo eso y el que da fuera le cuesta un periodo de adaptación”, cerró Diego Latorre.