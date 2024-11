Don Bosco, un goleador resiliente y la ilusión de Zapala en el Regional Amateur

Don Bosco de Zapala atraviesa un gran momento, con resultados que lo dejaron primero en la Zona 9 del Regional Amateur . Luego de la última jornada ante Alianza de Cutral Co , en un duelo directo, los zapalinos se ubicaron como líderes de cara a a las últimas dos fechas de la fase de grupos. En el 3-0 sobre el Gallo , Fernando Riquelme fue fundamental con un doblete.

A nivel grupal, los tres puntos obtenidos en la fecha 4 fueron clave, pero para el goleador también, ya que se despachó con su doblete. “Y en lo personal también, las sensaciones son lindas. Estoy muy feliz de haber marcado porque lo necesitaba. No venía en un buen momento, venía de varias fechas sin poder marcar y fue un desahogo importante el fin de semana”, aseguró.

Los zapalinos lideran la zona con 9 puntos, sacándole dos de ventaja a Alianza. El duelo en el Barrio Don Bosco era determinante para pelear la clasificación, sobre todo porque en el primer cruce disputado en el Ruca Quimey vieron la derrota. “Con Alianza la verdad que ya nos veníamos enfrentando muchas veces en este año. Con el partido del fin de semana, fue el séptimo cruce en el año. Tuvimos dos por Lifune, dos por Copa Neuquén y dos ahora por el Regional”, repasó.

El duelo se tornó en una especie de clásico. “Sabíamos que en los últimos partidos ya había un poquito de pica por así decirlo entre ambos equipos, y bueno, fue un partido importante”, agregó.

El delantero de 22 años es una pieza clave para Don Bosco en este Regional gracias a sus goles, logrando torcer una racha donde hubo sequía, algo que a veces preocupa y causa nerviosismo. “Los delanteros vivimos de eso y la verdad que marcar en dos fechas seguidas, te sube un poquito el ánimo. Te da más confianza de cara a los partidos que se vienen, espero que siga así y no vuelva a pasar esa racha negativa que había tenido de no poder marcar”, auguró.

Se rompió la rodilla y volvió

Riquelme sabe lo que es atravesar momentos difíciles y superarlos. Cuando parecía que una lesión iba a entorpecer su carrera en 2023, Fernando se hizo más fuerte y da pelea en este Regional. "Eso fue hace ya un año y medio, tuve una lesión en la rodilla y me tuve que operar, fue el ligamento cruzado y menisco, entonces le metí a full para recuperarme rápido. Fueron tres meses importantes que le metí para volver a estar bien”, comentó.

Los de Zapala venían con buenos resultados en la liga local y en el Regional eran escoltas de Alianza en la primera rueda. Junto al equipo entienden que el partido que les brindó mayor confianza para pelear el primer lugar de la zona fue en la tercera jornada en Valentina. “La verdad que con Vecinal fue un partido importante también porque en Lifune no se nos venían dando los resultados. Tanto acá en nuestra cancha como de visitante no estábamos sacando buenos puntos, no estábamos marcando, veníamos con una racha negativa”, contó.

Ese duelo se lo quedó Don Bosco por 3 a 2 en condición de visitante ante Unió. “Contra Vecinal dimos una muestra de carácter y de poder importante. Y bueno, pudimos rescatar los tres puntos que hoy también nos dejan bien parados en la fase de grupo”, sumó.

El liderazgo momentáneo no desconcentra al equipo, sobre todo porque quedan duelos complicados por delante. En la quinta fecha enfrentan a Pillmatún (4 puntos), que luego de la victoria ante Unión aún tiene chances de pelear un lugar en la clasificación. “No nos podemos relajar porque esto no se termina hasta la última fecha, hasta el último minuto del último partido. Sabemos que nos queda un partido importante el domingo en Cipolletti con un rival que por lo que escuchamos se hace fuerte en su cancha”, reconoció.

La última jornada el cierre de la fase de grupos será ante Vecinal. “Después nos queda el último partido de local donde sabemos que acá nos hacemos fuerte con nuestra gente. Estamos preparándonos de la mejor manera para estas dos fechas que nos quedan”, advirtió.

Don Bosco mira la tabla y el esfuerzo se ve reflejado. Para pensar en la próxima etapa, Riquelme y compañía tienen que asegurar el primer lugar de la zona, ya que clasifican todos los primeros y los seis mejores segundos de las diez zonas que tiene la Región Patagónica. “Sabemos que tenemos que terminar de la mejor manera. Vamos a hacer lo posible para terminar punteros y no estar dependiendo de otros resultados o estar sacando cuentas en la última fecha. Si no, eso te juega en contra un poquito”, concluyó.