El álbum de fotos en Buenos Aires de Sara Duque, la profesora sexy de Julián Álvarez

Sara Duque nació en Portugal en 1994 , es políglota –habla de manera fluida seis idiomas– y desde hace unos meses despertó mucho interés entre los fanáticos de fútbol luego de postear una imagen junto a Julián Álvarez . “De levantar la Copa del Mundo a aprender un nuevo idioma. El talento de mis alumnos no conoce de límites”, escribió la lusa en su cuenta e Instagram junto con una foto el delantero argentino.

En las redes sociales tiene infinidad de fotos de muchos de sus viajes por distintos lugares del mundo, en las que luce su físico escultural e increíbles looks . También hay imágenes de sus rutinas de entrenamiento. Y de cada uno de los estadios emblemáticos que le tocó visitar por el trabajo de enseñarles idiomas a los futbolistas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Duque | Football Language Coach (@saralduque)

A partir de su posteo, la sexy profesora de inglés de 29 años comenzó a incrementar su popularidad –y seguidores- entre los fanáticos del City, del jugador argentino apodado como La Araña y de todos aquellos deportistas con ciertas deficiencias a la hora de aprender algún idioma extranjero. Tras unos días por distintas localidades de Brasil, la también abogada deportiva recaló en Buenos Aires donde decidió instalarse.

Cómo es la vida de Sara Duque en Buenos Aires

La profesora de inglés de Julián Álvarez se radicó de manera definitiva en Buenos Aires. Muy contenta por el cambio de vida, la portuguesa explicó por qué decidió vivir en la tierra de uno de sus alumnos predilectos. Lo hizo con un posteo en su cuenta de Instagram, que acompañó con tres fotos bien sensuales en la Plaza de Mayo, con la Casa Rosada de fondo.

Sara Duque se mudó a Buenos Aires y disfruta del Puente de la Mujer y de la Plaza de Mayo 1200 x 678.png Sara Duque se radicó en Buenos Aires y disfruta de distintas atracciones turísticas como el Puente de la Mujer, en Puerto Madero, la Plaza de Mayo, sede del gobierno nacional. Instagram @saralduque

“¡Me he mudado a Buenos Aires, la nueva etapa de mi vida! Desde mi primera visita quedé completamente enamorada de este país y su cultura única. Dos semanas no fueron suficientes para saciar mi sed de conocer más sobre la vida y la pasión que fluyen por las calles de Buenos Aires”, señaló en la publicación.

Además, Duque reveló qué es lo que más le atrae de la cultura del pueblo argentino. “Estoy aquí para quedarme y sumergirme en cada rincón de la cultura argentina. Desde el tango apasionado hasta el aroma tentador del asado y el delicioso alfajor, cada detalle cuenta una historia de amor por la vida y el placer culinario. Y no puedo olvidar mencionar la pasión que rodea al fútbol argentino”, concluyó.

Sara Duque.jpg No sólo en Buenos Aires: Sara Duque en Praia de Galapinhos, de Portugal. Foto: Instagram @saralduque.

Aunque hace base en Buenos Aires, la profesora hot de idiomas mantiene a sus alumnos en el viejo mundo pero también ha sumado otros en la región. Uno de ellos es Endrick, la estrella brasileña del Palmeiras cuyo pase ya fue comprado por el Real Madrid por 60 millones de euros, y se sumará al club español a partir de julio de 2024.

"Trabajar con Sara ha sido fundamental en mi desarrollo como jugador. Sara me ha guiado para comprender los desafíos que enfrentaré al mudarme a una nueva liga, tanto dentro como fuera del campo. No solo me ha ayudado a mejorar mis habilidades en español y en inglés, sino también a comprender las diferencias culturales que encontraré en Europa", dijo el joven futbolista de apenas 17 años.

Qué sintió Sara Duque al conocer estadios argentinos

Desde que pisó Buenos Aires, Duque ha realizado distintas actividades como concurrir a clases de tango, lecciones de salsa y probar las exquisiteces de la cocina local. Incluso anunció que empezará a tomar mate, tal como lo mostró en una publicación de Instagram en la que pide consejos para empezar con la tradición bien argentina.

Sara Duque (1).jpg La profesora de idiomas en el estadio Más Monumental de River. Foto: Instagram @saralduque.

En lo que a lo deportivo se refiere, la joven profesora compartió fotografías en el Estadio Más Monumental y el Libertadores de América, donde juegan River e Independiente respectivamente. "Un partido de River Plate nunca decepciona, especialmente hermoso en un día soleado", apuntó en el posteo que hizo en el partido que el Millonario le ganó 1 a 0 a Talleres de Córdoba por la Copa de la Liga, con gol de Salomón Rondón.

324839584_605626884906556_6109558674745744669_n (1).jpg Sara Duque en bikini en Miami. Foto: Instagram @saralduque.

A Independiente también le dio suerte: con ella en la cancha, venció 1 a 0 a Huracán, con un gol de Alexia Canelo. “Un inolvidable primer acercamiento a la magia del Libertadores (de América) en Argentina, dejándome con ganas de más. La atmósfera eléctrica y la energía inolvidable me engancharon y ¿adivinen qué?... Este es sólo el comienzo de una increíble aventura futbolística. Estén atentos”, expresó la especialista que ayuda a los jugadores a derribar barreras idiomáticas.