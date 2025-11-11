El comité de seguridad de CABA sancionó a Boca tras el superclásico

El consejo de seguridad de CABA sancionó a Boca por excesos en el recibimiento del superclásico.

Boca recibió una sanción del comité de seguridad de CABA por "excesos ocurridos durante el recibimiento del equipo en el último superclásico frente a River Plate ". El Xeneize no podrá colgar banderas en su encuentro ante Tigre por la última fecha del Clausura.

El domingo fue una fiesta para Boca, que venció por 2-0 al Millonario con goles del Chango Zeballos y Miguel Merentiel, y terminó de hundir a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que hoy se encuentra fuera de zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Durante el segundo tiempo, en una de las populares, se vio a hinchas colgados del alambrado vestidos de fantasma de la B, en alusión al descenso de River en 2011 . Esto, sumado al recibimiento con papeles, generó la sanción a cumplir en el partido de este domingo contra Tigre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1988328914721112325?s=20&partner=&hide_thread=false #ALERTA | El Comité de Seguridad de CABA sancionó a #Boca



El ente resolvió que el "xeneize" deba disputar su próximo encuentro como local sin banderas en las tribunas, según pudo saber @okdobleamarilla



El motivo es por "los excesos ocurridos durante el recibimiento del… pic.twitter.com/AxLJ2EaCtJ — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 11, 2025

También se conoció la sanción al hincha que ingresó al campo de juego, filmó a los jugadores de River y fue agredido por Maxi Salas. Su derecho de admisión será de dos años para ingresar a cualquier estadio argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1987712115755647333?s=20&partner=&hide_thread=false El GOLPE DE SALAS a una persona que estaba filmando a los jugadores de River.pic.twitter.com/YeoV5kzHuz — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 10, 2025

El incidente que asustó a Boca el día después del superclásico

En el medio de la euforia por la victoria en el superclásico, Boca tuvo un susto por un incendio en una de las tribunas de La Bombonera, que solo fue anecdótico por la intervención del departamento de bomberos.

De acuerdo con los profesionales, el siniestro fue provocado por la acumulación de papeles utilizados en el recibimiento del equipo, antes del comienzo del partido. La hipótesis indica que una persona habría arrojado —de manera involuntaria— un cigarrillo encendido que desató las llamas, generando una situación que podría haber tenido consecuencias más graves de no ser detectada a tiempo. Los peritajes confirmaron que no hubo daños estructurales, aunque se reforzaron las medidas de control para futuros encuentros.

Por fortuna, la rápida intervención del personal evitó que la situación pasara a mayores y que se produjera un incendio incontrolable dentro de La Bombonera. Aun así, el episodio encendió las alarmas dentro del club y de los organismos de seguridad, que evaluarán nuevas disposiciones para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse en los próximos partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/infobae/status/1988021233364173060?s=20&partner=&hide_thread=false El video del principio de incendio en La Bombonera tras el triunfo de Boca ante River https://t.co/lLIru2fjSz pic.twitter.com/POgStRLpBb — infobae (@infobae) November 10, 2025

Boca ya conoce el horario para su partido frente a Tigre

El Xeneize disputará la última fecha del Clausura ante Tigre en La Bombonera. El partido será el domingo 16 de noviembre a las 20:15. Boca llega enfocado y en una buena racha tras tres victorias en el campeonato local. Con un empate asegurará el primer puesto del grupo -excepto que Central Córdoba o Unión consigan victorias muy abultadas en sus partidos- y definirá todos los cruces de playoffs de local.

Claudio Úbeda deberá decidir como armar el equipo para el partido, teniendo en cuenta algunas cuestiones. Por un lado, Lautaro Di Lollo está suspendido por acumulación de amarillas, y su reemplazante no saldría de Nicolás Figal, quien no ve minutos hace varios encuentros.

Por otro lado, Milton Giménez tiene cuatro amarillas, por lo que si lo amonestan ante Tigre no podrá estar en los octavos de playoffs. Una posibilidad puede ser el regreso de Edinson Cavani si el DT decide no arriesgar a Giménez.