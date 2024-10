El comunicado de Independiente sobre Joaquín Laso que enfureció a los hinchas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1849914072835186929&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial: Joaquín Laso pic.twitter.com/68cNmR68xu — C. A. Independiente (@Independiente) October 25, 2024

Sin embargo, la recepción por parte de los hinchas no fue la mejor debido a que Laso es uno de los jugadores más criticados del plantel debido a su rendimiento durante este 2024. En ese sentido, el futbolista también había tenido declaraciones polémicas sobre su futuro en el club.

“Si sumo me quedo, sino no. No voy a estar haciendo lobby de esto o de lo otro. Si el técnico de turno cree que me va a usar, que me necesita y cree que puedo ayudar estando adentro de la cancha o en el plantel, me quedo y lo arreglamos”, había expresado el jugador.

El defensor central opinó sobre el panorama actual de los hinchas del club: “Es entendible que la gente de Independiente quiere alegrías, quiere cosas, quiere que el equipo le dé, y hace tiempo que no viene pasando. No tenemos nosotros la culpa de hace 20 años”. El marcador central agregó: “Por esa impaciencia hemos terminado alejando a gente que por ahí necesitaba un poco más de tiempo. Eso es lo que a veces pido pero no como queja, sino como un llamado a repensarlo”.

El plantel de Independiente atraviesa otro escándalo

Hace años que Independiente no tiene semanas consecutivas de tranquilidad. Entre la crisis deportiva que lo mantiene lejos de los puestos de protagonismo, las deudas, los malos dirigentes y la sucesión de entrenadores, el Rojo suma problemas constantemente. Para colmo, esta semana Julio Vaccari tomó decisiones fuertes respecto del plantel con tres jugadores por fotos que se filtraron en las redes sociales.

Dos de ellos son titulares y se habían ganado el puesto hace poco: Marco Pellegrino y Diego Tarzia. Junto a Santiago Toloza estuvieron en una fiesta en un yate el sábado pasado y las imágenes se hicieron masivas a través de las redes sociales. La mediática Florencia Regidor, que saltó a la fama por participar en Gran Hermano 2023, es fanática de Independiente y fue quien compartió fotos y videos. A través de X (twitter), se puede ver a Regidor y a la influencer Sasha Ferro en la cubierta del barco. En algunas tomas, Pellegrino aparece de espaldas, mientras que Tarzia se encuentra detrás de un parlante.

Este viernes, en la previa del partido frente Godoy Cruz del sábado a las 19:30 en Avellaneda, el entrenador decidió no convocar a los tres involucrados y eso derivó en el regreso a la nómina de varios que parecían "borrados".

Los futbolistas tenían la tarde del sábado y el domingo libre. No se observa a simple vista un acto de indisciplina, más allá de que estén "de fiesta". Si fuera solo por eso, el capitán de Independiente, Iván Marcone, fue visto en un boliche hasta las 8 de la mañana en la Isla Maciel y no hubo medidas al respecto.