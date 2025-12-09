El duro presente que atraviesa un campeón del mundo que sonó para reforzar a River

Un jugador de la Scaloneta perdió lugar en su equipo y preocupa por la falta de minutos ¿River vuelve a la carga por él?

Guido Rodríguez no logra tener continuidad en el West Ham de Inglaterra en el el que llegó como un refuerzo para meterse de lleno en el once inicial pero terminó perdiendo protagonismo. Ahora el futbolista atraviesa un presente complicado y aquella imagen suya levantando títulos con la Selección argentina, incluso la Copa del Mund o, queda lejos.

En la temporada anterior fue el propio River quien habría tenido el deseo de sumarlo a sus filas para reforzar el plantel que luego, por cómo se vio durante la temporada, tuvo dificultades. Solo suma 240 minutos en toda la temporada disputando tan solo cuatro partidos desde que llegó a Londres.

Si bien no tiene protagonismo en el equipo, el jugador aún tiene vínculo con el equipo hasta junio de 2027 . Sin embargo este presente podría ser una puerta para que el millonario vaya a la carga de un jugador creció en su institución. “Sé que salió, que se estuvo hablando mucho, pero nadie se contactó conmigo ni yo hablé con nadie del club. No tuve contacto”, había dicho la temporada pasada sobre la posibilidad y afirmó: “Es un club top en todo el mundo, creció mucho en todo sentido”.

Guido Rodríguez

Golpazo: por la eliminación de Boca, River no jugará la próxima Copa Libertadores

River disputará en 2026 la Copa Sudamericana como consecuencia directa de su irregular temporada. El equipo quedó definitivamente relegado a ese torneo tras la eliminación de Boca, que era el único que podía darle la clasificación a la Libertadores si ganaba el Clausura. El Millonario ya no podrá analizar cálculos ni escenarios alternativos: lo cierto es que el club no participaba de esta competencia de segundo orden a nivel internacional desde 2015.

El pésimo año de River que corta una racha de 11 temporadas consecutivas

La campaña explica la situación sin margen para interpretaciones: el elenco de Núñez terminó cuarto en el Apertura, quedó afuera en cuartos de la Libertadores, semifinalista en la Copa Argentina, octavo en el Clausura y cuarto en la tabla anual. La ilusión de alcanzar un repechaje hacia el máximo certamen continental se sostuvo hasta hoy únicamente porque los resultados ajenos prolongaban la expectativa. Sin embargo, la producción propia fue insuficiente y el equipo llegó al cierre del año en una posición incómoda, dependiendo incluso de su clásico rival.

Con este desenlace, se interrumpen 11 temporadas consecutivas del club en la Copa, una marca que ningún argentino había igualado. Durante ese ciclo, La Banda acumuló 58 triunfos, 41 empates y 22 derrotas, con 207 goles a favor y 116 en contra; además, obtuvo dos títulos, jugó una final y alcanzó tres semifinales. Tanto bajo la conducción de Marcelo Gallardo, en nueve ediciones y media; como con Martín Demichelis, en una y media, nunca había quedado eliminado en fase de grupos. La nueva realidad representa un quiebre en una década de regularidad.

La catástrofe económica que le espera a River en 2026

El impacto económico también será considerable. Mientras la Libertadores puede otorgarle al ganador hasta 38.330.000 dólares desde la fase 2, la Sudamericana ofrece 11.590.000 para el conjunto que consiga el título. La diferencia supera los 27 millones de dólares y compromete ingresos potenciales en diversos frentes. El máximo torneo es además el único que entrega puntos para la clasificación al Mundial de Clubes, lo que deja a River en una situación menos favorable rumbo a 2029. La caída de ingresos podría extenderse a la televisación, acuerdos de patrocinio y otros rubros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1997820656696877286&partner=&hide_thread=false [CONFIRMADO] RIVER PLATE JUGARÁ LA COPA SUDAMERICANA EN 2026. pic.twitter.com/aOPJbeLAn0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 8, 2025

En 2026, tras las vacaciones y la pretemporada, el Millonario deberá esperar el sorteo de la fase de grupos, previsto para mediados de marzo. Los otros 29 clasificados confirmados incluyen a Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Olimpia, Melgar, Defensor Sporting, Millonarios, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra, entre otros. Por ello, ya sin margen de error, buscará refuerzos de jerarquía.