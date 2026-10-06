El emotivo posteo de Nicolás Otamendi tras compartir su último entrenamiento con Lionel Messi y la Selección.

Uno de los últimos referentes de la Albiceleste compartió sus sensaciones en un día más que especial.

En medio de una jornada muy especial para la Selección Argentina , Nicolás Otamendi , uno de los últimos referentes del plantel, compartió sus sensaciones tras atravesar el último entrenamiento de su carrera junto a la Albiceleste, en lo que fue la previa de la despedida de Lionel Messi . "Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual", comenzó su relato en su cuenta de Instagram.

"Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez. Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores", dijo Otamendi y agregó: "Pero también me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida".

"Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos. Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos", marcó.

Con respecto a la despedida de Messi, Otamendi resaltó: "Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga. Mañana (martes) es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todo los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia enano". "Hasta siempre, Selección. Gracias por todo", cerró.

Los emocionantes mensajes de Neymar y Suárez para Messi

Se viene la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y tanto Neymar como Luís Suárez, ex compañeros del 10 en el Barcelona y con quienes desarrolló una fuerte amistad, le dedicaron unas muy sentidas palabras al capitán de la Albiceleste.

Primero, el astro brasileño realizó un emotivo posteo en sus redes sociales. Neymar subió una imagen de él y Messi abrazándose con las siguientes palabras: "Quien ama el fútbol te ha aprovechado a lo largo de estos años... Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz". "No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que le has hecho al fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado", concluye el mensaje del futbolista del Santos.

Grandes amigos: los mensajes de Neymar y Suárez a Messi en el día de su despedida de la Selección.

“Gordo, te quería mandar un gran abrazo. Espero que disfrutes mucho con la camiseta de la Selección de tu país, que tan importante fue para tu carrera, que viviste cosas increíbles y ganaste cosas que cualquier jugador quiere ganar representando a su país…”, expresó por su parte el Pistolero en un video que le envió a su gran amigo, actual compañero en Inter Miami.

El uruguayo destacó: “Tenés un más que merecido reconocimiento de toda la gente por tu trayectoria y por lo que representaste para tu país, así que sentite muy orgulloso”. “Te mando un gran abrazo, y disfrutá tu día”, sentenció Suárez.