El ex Boca que queda libre en junio y podría pegar la vuelta

6fda9ff8126330ef454bbb99af23e1eb8db6c5c9.webp Nahitan Nández ganó dos títulos en Boca: Superliga 2017/2018 y Supercopa Argentina 2017.

“Cualquiera que me conozca sabe el respeto que tengo por esta camiseta y su historia. No sé si estos serán mis últimos 6 meses. No sé si me quedaré aquí un año, 10 o toda mi vida pero te aseguro que estoy feliz de tener la oportunidad de vivir en un lugar como el tuyo y de sufrir y alegrarme contigo”, concluyó Nández.

¿Boca podría repatriar a Nahitan Nández?

Si bien el Consejo de Fútbol no estaba en la búsqueda de un volante de sus características, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, ya le habría manifestado que tiene las puertas abiertas para regresar si no tiene otras ofertas de Europa.

Según reveló el periodista partidario del Xeneize, Claudio Civiello, los primeros contactos ya habrían existido. “¿Es verdad que tienen contacto? SÍ. Pero hasta ahí. La relación entre ambos es parecida a la de Cavani con Román”, contó en una emisión mediante Twitch.

El primer problema que tendrá Boca para lograr su regreso, sin embargo, serán los equipos de Europa que puedan llegar a querer contar con sus servicios. Al igual que en Argentina, el uruguayo dejó una buena imagen de su ciclo en Italia, por lo que a sus cortos 28 años, podría tener una nueva posibilidad en otro equipo de primera división.

El otro equipo que está tras los pasos del ex Boca

Uno de ellos es el Inter de Milán, que ya lo había buscado anteriormente. Sumado a su juventud, el equipo que lo quiera contratar solamente tendría que pagar su contrato, ahorrándose el costo de comprar el pase que, según Transfermarkt, está estimado en 5 millones de euros.

Ante la posibilidad de quedar libre en menos de seis meses, el ex Peñarol ya está habilitado para negociar con otros equipos. De esta forma, será clave que no tenga ofertas en el Viejo Continente y, por otra parte, que el Xeneize no contrate a otro jugador extranjero ya que le queda tan solo un cupo disponible. Hasta ahora los ocupan: Luis Advíncula (Perú), Bruno Valdez (Paraguay), Miguel Merentiel (Uruguay), Edinson Cavani (Uruguay) y Marcelo Saracchi (Uruguay).