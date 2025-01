El tremendo golazo de Lautaro Martínez que le permitió igualar un récord de Mauro Icardi

Una rosca fenomenal para abrirle el camino al Inter

El atacante ex Racing, que fue titular, no estuvo fino a la hora de definir en varias oportunidades a lo largo de la primera mitad, cuando su equipo merodeó el arco rival pero no pudo quebrar el cero. Recién en el inicio del complemento, el crack tomó la pelota en la medialuna tras un pase corto de Nicolò Barella, se acomodó y sacó un latigazo que se coló en el ángulo superior derecho de la meta custodiada por el colombiano Devis Vásquez.