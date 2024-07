El video viral contra el Pollo Vignolo y ESPN por sus críticas a la Selección

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/1809074376072937741&partner=&hide_thread=false Jamás quedará viejo esto. pic.twitter.com/4AU2N8yWDT — Nico Ambrogi 74 (@Nicoambrogi) July 5, 2024

Uno de los argumentos más llamativos fue el de Manuel Manusovich, quién afirmó que "el arco de River o Boca es más complicado que el de un equipo de la Premier", en referencia a que era preferible al aquero titular de aquel entonces, Franco Armani, guardametas del Millonario.

El video rápidamente se viralizó y los usuarios no tardaron en criticar y reaccionar negativamente contra el equipo periodístico que siempre fue muy crítico con la gestión de Scaloni al frente del seleccionado.

El drama de un jugador de Boca retirado que le confesó al Pollo Vignolo: "La paso mal"

Fernando Gamboa, exjugador de Boca y River, vivió una experiencia llena de retos en el Sport Boys de Perú. Aunque su estadía en el club no culminó de la manera esperada, dejó una huella significativa en el equipo y sus jugadores. En una reciente entrevista en ESPN F90, con el Pollo Vignolo, Gamboa compartió sus vivencias y reflexionó sobre su carrera, haciendo hincapié en los momentos más duros que enfrentó tanto como jugador como entrenador.

Pollo Vignolo 1.jpg

En la misma entrevista, Gamboa narró algunos episodios difíciles de su carrera como futbolista, particularmente una lesión que lo obligó a retirarse prematuramente. “Yo sufrí cuando dejé de jugar a la pelota. Estuve un año y medio debajo de la cama, una depresión galopante. Me infiltraba casi todos los días a escondidas de mis compañeros porque me daba vergüenza no jugar”, contó el exdefensor.

Gamboa recordó cómo, tras su lesión, decidió hablar con el presidente de Argentinos Juniors y rescindir su contrato para recuperarse. Sin embargo, nunca volvió a jugar profesionalmente. “Cuando me recuperé, tuve tres posibilidades para jugar el torneo, pero tenía miedo de que esas tres se fueran al descenso. No quería terminar mi carrera así. Me seguí preparando, pero ya no hubo más. De un día para otro dejé de ser jugador”, relató con nostalgia.

El impacto de esta experiencia fue profundo y duradero, llevándolo a enfrentar una dura etapa de depresión. Sin embargo, Gamboa transformó esa adversidad en una herramienta para ayudar a otros. En Sport Boys, uno de sus jugadores, Brandon Palacios, confesó estar pasando por un mal momento anímico. Gamboa utilizó su propia historia para brindarle apoyo y orientación. “Tuve infinidades de charlas con él contándole las cosas que me pasaron a mí”, reveló el técnico argentino.

Gamboa también reflexionó sobre la importancia de la salud mental y la ayuda psicológica en el deporte. “Yo estaba depresivo. Estaba en mi habitación y no me quería mover. Mi esposa me traía la comida a la cama y a veces no comía. Lo único que hacía era llorar porque no podía jugar a la pelota. Salí de esto con ayuda psicológica y, por ello, lo recomiendo siempre en mis planteles”, enfatizó.

Gamboa llegó a Sport Boys en 2023 para vivir su primera experiencia como técnico en el extranjero. Durante su tiempo en el club, logró resultados importantes en la Liga 1, ganándose el respeto y cariño de los 'rosados'. Sin embargo, en el primer semestre de 2024, los resultados no acompañaron y se despidió con pocos partidos dirigidos.