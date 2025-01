Elba Marcovecchio, la viuda de Jorge Lanata, se metió en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

El conflicto legal y mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando, sumando episodios cada día. En esta oportunidad, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, rompió el silencio en el programa DDM y dejó declaraciones contundentes sobre la situación de las hijas de la ex pareja, quienes actualmente se encuentran con su madre en Argentina.

Según explicó Marcovecchio, la disputa se centra en la tenencia y el cuidado de las niñas, además de los plazos legales para su restitución a Turquía, donde vive y trabaja Icardi como jugador del Galatasaray. "El planteo es bastante complejo, porque habría que definir el futuro laboral de Mauro y los plazos de una eventual restitución internacional. Las niñas vinieron a la Argentina sin consentimiento. El derecho internacional, al que Argentina está adherido mediante la Convención de La Haya, no discrimina entre mamá y papá", señaló la abogada.

Embed Elba Marcovecchio, sobre el CONFLICTO LEGAL entre Mauro Icardi y Wanda Nara por sus hijas



"La madre no tiene más derechos que el padre"

"Wanda no cumple e incomunica a las nenas"

"Las nenas vinieron a la Argentina sin consentimiento"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/jQGxb1gmuq — América TV (@AmericaTV) January 20, 2025

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara

Una de las afirmaciones más resonantes de Marcovecchio fue que Wanda Nara habría incumplido las disposiciones judiciales respecto a la tenencia compartida. "Hoy las niñas tendrían que estar con el papá. No hay ningún motivo para que no estén con él. Lo que estamos viendo es que podríamos estar ante un pseudo secuestro psicológico", aseguró la letrada.

Según su relato, el 7 de diciembre, el juez a cargo de la causa dispuso que las niñas debían estar con Icardi hasta el 25 de diciembre, fecha en la que Wanda debía recogerlas. Sin embargo, la madre no cumplió con esta disposición y habría viajado a Uruguay sin notificárselo a su ex pareja.

Elba 2.jpg Elba Marcovecchio

Elba Marcovecchio defendió a Mauro Icardi

"El papá canceló sus planes de fin de año porque es un padre dedicado a sus hijas. Salvo cuando está en la cancha, Mauro es un padre full time", subrayó Marcovecchio.

Otro de los puntos fuertes de la abogada fue su denuncia sobre una supuesta manipulación emocional de las niñas por parte de Nara. "El planteo que se está haciendo es que las nenas no se van a mezclar con otras criaturas. ¿Perdón? Fue el mismo Mauro quien crió con tanto amor a los hijos López (hijos de Maxi López y Wanda). ¿Y ahora dice que no se pueden juntar con otras criaturas? Le llena la cabecita sensible en contra del padre", criticó duramente.