En Boca no gustó: cuál fue el escandaloso contrato que pidió Borja y frenó las negociaciones

El futbolista colombiano de último paso por River finalmente no llegaría al xeneize y podría firmar contrato con un equipo mexicano.

Por momentos parecía que Boca metía la bomba del mercado de pases con una negociación sorpresiva que entabló con el exdelantero de River Miguel Ángel Borja , quien había mostrado interés por vestirse con la azul y oro. Lo había dejado en claro uno de sus hermanos en diálogo con el medio ESPN tras confirmarse que no seguiría bajo la conducción de Marcelo Gallardo.

Todo parecía que desde las partes había predisposición para llegar a un acuerdo que los vincule contractualmente pero una diferencia en las posturas terminó haciendo que la negociación se termine y esté más cerca de llegar a Cruz Azul de México. Según trascendió el colombiano habría hecho un fuerte pedido económico que en el club no cayó bien.

El delantero habría pedido una cifra superior a los dos millones de dólares anuales lo que significa un valor más alto que los contratos que tienen los referentes Leandro Paredes y Edinson Cavani. En la dirigencia del xeneize creen que haber mencionado al club fue para conseguir una mejor oferta del elenco mexicano.

Atentos, Boca y River: Ascacíbar habló de su futuro tras levantar un nuevo título con Estudiantes

El mediocampista de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacíbar admitió que, una vez cerrada la temporada, comenzará a analizar los próximos pasos de su carrera tras conquistar un nuevo título con el equipo platense, mientras se rumorea un interés de Boca y River.

El sábado por la tarde, en San Nicolás, el “Pincha” venció por 2 a 1 a Platense y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025, sumando una nueva estrella luego de haber ganado el Torneo Clausura.

Con el cierre del año competitivo y mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de Eduardo Domínguez, también se reactivaron las versiones en torno al futuro del capitán y una de las principales figuras del equipo.

Luego de la consagración, Ascacíbar explicó que decidió aislarse de cualquier negociación durante la definición de los títulos: “La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá”, expresó en diálogo con TNT Sports.

En la misma línea, remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: “Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro”, agregó.

Y concluyó: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”.

Las declaraciones del mediocampista se dieron en un contexto en el que volvieron a surgir versiones sobre el interés de River y Boca. En la previa del Trofeo de Campeones, Juan Sebastián Verón se refirió públicamente a esa posibilidad: “¿Para River o para Boca? al Ruso lo veo más para Estudiantes. Después decidirá dónde quiere ir, si es que sale. Nos tiene que conformar a todos. Al jugador pero también al club”.

El presidente del Pincha también dejó en claro la postura institucional ante una eventual transferencia: “Nosotros, en esta circunstancia, podemos hacer un esfuerzo pero tiene un límite y hay que saber aceptarlo. Hicimos un esfuerzo muy grande, el Ruso también, y me parece normal que sea compartido para su salida el esfuerzo”, señaló.

Por último, Verón relativizó el malestar que había manifestado en el pasado Stefano Di Carlo, actual presidente de River, cuando Estudiantes compitió por Sebastián Driussi y ahora desde Núñez fueron a buscar a una de las figuras del Pincha en la antesala de una final: “Esas cosas pasan, no me voy a enojar. Son cosas que están, qué va a ser. Es normal”, sentenció.