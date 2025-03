Escándalo en Boca por la ausencia, sin permiso, de Carlos Palacios al entrenamiento, ¿qué sanción puede tener?

Carlos Palacios vuelve a estar en el centro de la polémica en Boca Juniors. El delantero chileno no se presentó al entrenamiento de este lunes en el predio de Ezeiza, luego del descanso otorgado por Fernando Gago al plantel durante el fin de semana, aprovechando la pausa del Torneo Apertura por las Eliminatorias Sudamericanas. Su ausencia no pasó desapercibida y generó dudas sobre su compromiso con el club, más aún por tratarse de un episodio que no sería el primero en su corta estadía con la camiseta azul y oro.