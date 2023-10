Escandaloso: el ex jugador de River que celebró como un hincha el pase de Boca a la final de la Libertadores

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores de América no solo enloqueció a los hinchas en todo el país, sino que también desató la euforia entre algunos futbolistas argentinos. Entre ellos, destaca Gaspar Servio, un arquero nacido futbolistamente en River Plate pero con un corazón completamente Xeneize, quien protagonizó una celebración apasionada desde su hogar.

Desde el balcón de su casa, Servio no pudo contener su alegría y expresó su devoción por Boca al grito de: "Booooca, Boca y la c... de su madre, Boooca, Boooca, Boca, Boooca, Boooocaaaa y Boca la c... de su madreee". Sus alaridos resonaron en el vecindario y fueron la manifestación de la emoción que todos los fanáticos del club sentían después de la intensa tanda de penales que les dio el pase a la final, gracias a las heroicas actuaciones de Chiquito Romero.