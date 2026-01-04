Expectativa por el Alpine de Franco Colapinto: "Estamos muy contentos"

La escudería ya trabaja con el nuevo modelo de monoplaza de cara al 2026: tendrá que adecuarse a las nuevas normativas técnicas.

Alpine transita una etapa de profunda transformación tras culminar en la última posición del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1 durante 2025. Pese a los pobres resultados recientes, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto sostienen una renovada confianza en que las reformas técnicas para este año marcarán un punto de inflexión.

Este convencimiento se apoya en las modificaciones reglamentarias que afectarán al chasis y a la unidad de potencia , sumado a la decisión estratégica de abandonar el desarrollo propio de motores para equipar propulsores suministrados por Mercedes . A la espera del regreso de la actividad, el francés mostró su esperanza de cara a la temporada que comenzará con los test previos.

El corredor galo admitió que el conocimiento del proyecto a largo plazo fue lo que le permitió mantener la motivación alta durante el pasado calendario. “Sabía lo que hacíamos para 2026 y siempre tuve esa luz al final del túnel” , expresó el ex Toro Rosso, quien subrayó que tener esa expectativa clara le “ayudó a atravesar el año” a pesar de la escasa cosecha de puntos.

Las últimas fechas del calendario confirmaron la apuesta de la escudería por destinar recursos y tiempo de desarrollo al proyecto venidero, aun sabiendo que ello limitaría su competitividad inmediata. Gasly fue tajante al explicar que los sacrificios tuvieron un objetivo superior. “Si me da mejores resultados, literalmente no me importa haber tirado la temporada, habrá valido totalmente la pena”, aseguró, añadiendo que el esfuerzo anticipado puede brindarles “una ventaja inicial respecto a otros equipos”.

Por su parte, el oriundo de Pilar también se pronunció sobre las altas expectativas que genera el nuevo coche, basándose en los datos que maneja la franquicia. “El auto del año que viene va a ser mejor que el de este año”, había anticipado el argentino. No obstante, el joven de 22 años mantuvo una dosis de cautela profesional al recordar que los números del simulador deben validarse en el asfalto. “Hasta que no lo veas en la pista, es difícil decirlo. Pero estoy seguro de que será mejor", remarcó.

Progress in motion. pic.twitter.com/GarS6Po1a3 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 2, 2026

El equipo técnico de Alpine habló del A526

Desde la cúpula técnica, el director general Steve Nielsen destacó que el chasis del A526 ya superó las pruebas de choque, siendo ahora más ligero y resistente. La autoridad resaltó el compromiso total de la fábrica de Enstone, donde los empleados han intensificado su labor de cara al lanzamiento oficial del 23 de enero. “Nuestra fábrica ya está funcionando… La semana laboral promedio es de 55 horas, porque eso es lo que necesitamos para sacar este coche”, detalló el directivo.

Finalmente, el director de carreras Dave Greenwood transmitió tranquilidad respecto al cumplimiento de los ambiciosos objetivos de peso mínimo fijados en 770 kg: confió que, aunque la transición inicial será compleja, la estructura del equipo logrará una adaptación sumamente rápida a la nueva era tecnológica. “Estamos muy contentos con nuestra situación”, afirmó, concluyendo que tras las primeras tres carreras del año, el nuevo reglamento técnico simplemente “parecerá que es la norma” para toda la parrilla.