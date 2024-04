Federico Gauna, la historia de la figura del Neuquén RC campeón

La final fue una fiesta con la cancha repleta de hinchas y familiares donde el marcador quedó 19 a 12 para los neuquinos. “Es el clásico y rival de toda la vida, la verdad que es lindo ganarlo y, más allá de ser un clásico, y disfrutarlo, hoy en día estamos un pasito más adelante con ellos. Se demuestra en el marcador, en los años de historia y en la diferencia de partidos”, mencionó.

Federico Gauna, la historia de un jugador que arrancó de grande

Para Fede, el éxito una vivencia más junto a sus compañeros en el club que le abrió las puertas cuando su edad parecía indicarle que era tarde para jugar al rugby. “En el Club arranqué tarde, soy un chico que no siempre jugó al Rugby, hice otros deportes. En el momento que arranqué a jugar al deporte me enamoré y nunca lo pude dejar”, describió sobre sus inicios.

En cancha ya lleva 14 años con la guinda, luego de haber comenzado cuando estaba en plena adolescencia y hoy es uno de los jugadores importantes para el plantel. “Empecé a los 17 años porque mi hermano jugaba y me interesó el deporte. Yo siempre jugué al fútbol, en varios años y en equipos de Lifune. Una vez unos amigos en común me invitaron al club, arranqué a entrenar y no paré más”, recordó.

En sus inicios, su desempeño y función dentro del terreno de juego no era el mismo que el actual. Apenas comenzando en el deporte, le tocó ser parte del pack de forwards, en la tercera línea como ala en el juego sucio de ir al choque. “Empecé jugando de ala, generalmente cuando uno es nuevo lo ponen en esa posición, y no me hallé mucho. Rápidamente, en mi segundo año de M19 me pasaron de wing”, repasó.

Rugby Neuquen vs Bigornia 07.jpg

La incomodidad lo llevó a progresar y a convertirse en una pieza clave de los backs del Neuquén Rugby Club. “No me voy a olvidar más de uno de mis primeros entrenadores me dijo algo muy sincero, 'vos agarrá la pelota y andá para adelante'. Creo que es lo que hice todos estos años de rugby, agarrar la pelota, intentar que no me agarren y tratar de marcar la mayor cantidad de tries posibles”, contó entre risas sobre su actual puesto.

A sus 31 años, el wing vive el deporte desde el amateurismo pero como si fuese un atleta de élite, dividiendo su vida entre los entrenamientos y su trabajo personal. “Es una vida casi de un profesional sin serlo, porque hay que entrenar, cuidarse con las comidas, descansar, todo lo que hace un profesional pero en el amateurismo puro”, afirmó.

“Laburo también así que es trabajar todos los días, los lunes, martes y jueves después de laburar, si se puede, dormir alguna siesta, merendar e ir al club al gimnasio y después ir a entrenar”, relató.

El gusto por el rugby, además de jugador, lo tiene como colaborador en equipos formativos. “Estoy ayudando en una división, así que también los martes y jueves cuando puedo voy más temprano para dar una mano. Finde por medio es jugar acá y el otro viajar. Mi vida se basa en laburar y entrenar básicamente”, comentó.

El rugby de XV es el de más historia, pero el Seven también lo tiene a Federico como protagonista y para él es un objetivo muy grande. “Seven también he jugado, varios años en el seleccionado. He perdido tres finales de ascenso. Justo el año pasado no pude ir y los chicos ascendieron a la zona campeonato así que es otro de mis objetivos personales, llegar bien a fin de año para poder jugar el Seven de la República en la zona campeonato. El primer partido es con Buenos Aires así que quiero poder jugarlo”, contó.

Gauna y el futuro de Neuquén RC

El Torneo Regional Patagónico llegó a su fin pero no la temporada y las competencias están próximas en el calendario. “Hoy en día somos el mejor equipo de la Patagonia, este fin de semana viajamos a San Martín a jugar el torneo de la Unión de Rugby del Alto Valle con la de los Lagos. Después, una vez al mes, tenemos el Norpatagónico que jugamos con Marabunta, Roca y dos equipos de Bahía Blanca”, explicó.

Terminado el viaje por la cordillera neuquina, los entrenamientos continúan para preparar lo que viene para el cierre de la primera parte del año y el segundo semestre. “Tenemos una agenda muy completa, por lo menos hasta la primera mitad de año. Después esperamos el partido repechaje del TDI con Mendoza para jugar ese torneo que es en Septiembre. Con muchas ganas de eso que es el próximo objetivo y entrenando a full con los chicos”, añadió.

A raíz del crecimiento del rugby, Federico es optimista sobre cómo se está desarrollando en la zona y en su club. “Interés hay, en estos últimos años se le ha prestado más atención al rugby regional. Tenemos varios chicos en la Academia Oeste de Mendoza, un chico de M18 pudo jugar un sudamericano con los Pumitas”, acotó.

Cada vez son más los niños, niñas y jóvenes que se acercan al rugby, lo que pone contento a los jugadores de la primera división. “Se le está dando interés y el nivel de rugby en cuanto a lo nacional está mejorando, y como siempre pasa cada cuatro años, cuando los Pumas juegan y nos va bien atrae más gente al deporte”, concluyó.