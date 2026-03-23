Fin de la novela: San Lorenzo terminó de coquetear con Palermo y confirmó quién será su DT

Durante varios días San Lorenzo coqueteó con distintos nombres reconocidos para ir a buscar con el fin de que ocupen el cargo de entrenador de la Primera División en medio de un clima tenso donde los problemas en distintos sectores de la institución generando un mal estar.

Luego de coquetear fuerte con el exjugador Martín Palermo y estar a un paso de estampar la firma con Pablo Guede , quien ya conoce al club por su pasado, finalmente el cuervo sorprendió al anunciar un DT que brilla en el fútbol chileno. "San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club. El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano ", dice el comunicado emitido en las redes sociales.

Por otra parte argumentan sobre su recorrido y contaron que ya está bajo las ordenes del primer equipo: "Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título que le valió el acceso a Copa Libertadores— y con un destacado ciclo en Universidad de Chile, donde conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Mañana mismo, tanto Álvarez como su cuerpo técnico estarán al frente del entrenamiento matutino trabajando en el compromiso del próximo miércoles frente a Riestra. Bienvenido, Gustavo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2035866669403291811&partner=&hide_thread=false San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club.



El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título… pic.twitter.com/VskG2K0Zrb — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 22, 2026

Según se conoció el entrenador tendrá contrato con el cuervo hasta diciembre del corriente año. Cabe recordar que el reconocido periodista dirigió a Temperley, Aldosivi y Patronato en el país, mostrando una cara ofensiva aunque deberán esperar qué impronta le dará al plantel que tuvo que dejar Damián Ayude.

Respira Úbeda: qué dijo el entrenador de Boca sobre el equipo tras la victoria ante Instituto

Claudio Úbeda volvió a tener un respiro importante en su cargo en Boca con una sólida victoria ante Instituto de Córdoba para afianzarse en el Torneo Apertura de la Primera División del fútbol en medio de cuestionamientos por parte de los hinchas sobre su desempeño en el cargo. En conferencia de prensa, el DT mostró su felicidad por la victoria.

“Me pone súper contento que la gente esté feliz, que el hincha de Boca esté contento, que es lo que buscamos. La única manera de seguir estando felices es ganando, generando situaciones, siendo superiores al rival, teniendo paciencia, en el primer tiempo generamos mucho y no pudimos, pero el equipo no se puso nervioso”, dijo en conferencia.

Luego, dijo sobre el equipo: “Tenemos paciencia para atacar, pero que nunca deje de girar la pelota. Es un poco eso lo que venimos buscando, va saliendo; y vamos generando situaciones de gol en los tiempos que estamos jugando. Después, por supuesto, depende de que la pelota entre”.

“Son ocho partidos sin perder, aunque no sirve empatar tanto (fueron cinco juegos), porque Boca merece ganar y más de local. Tomamos riesgos y eso genera espacios a los equipos que vienen a La Bombonera. Hay que seguir trabajando, puliendo y tratando de que ocurra cada vez menos las desatenciones defensivas. Vienen partidos complejos y seguidos, contra rivales importantes”, agregó ante la prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035898222363750464&partner=&hide_thread=false "VENIMOS DE SIETE U OCHO PARTIDOS DE NO PERDER" la racha del Xeneize de Ubeda, que ya piensa en la CONMEBOL #Libertadores. ¿Cómo ves el presente de Boca? pic.twitter.com/PfmGFgo7mG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

Por otra parte se refirió al partido que hizo el joven jugador Tomás Aranda: “Me pone feliz que haya hecho un gol. Le dijimos que patee de media distancia, que confíe porque en los entrenamientos lo hace muy bien. Es un chico tranquilo, inteligente, que sabe el lugar que está empezando a ocupar y lo importante que es para el equipo. Eso lo va conectando con sus compañeros y los jugadores con experiencia se van acercando a él y eso le da más confianza. Es importante que los jugadores que vienen de Boca Predio ya tienen la experiencia de ponerse la camiseta entrar y jugar, como Camilo Rey Domenech, que entró y lo hizo como si jugara en el patio de su casa. Lo hizo con criterio y sin nervios. Eso habla mucho del trabajo que hacen en inferiores que cuando llegan a Primera no les pesa la responsabilidad”.

A su vez soltó: “Tomi es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas, tenemos que seguir protegiéndolo. No quiero empezar a tirarle demasiadas flores porque queremos tenerlo cerca nuestro, protegerlo y que siga creciendo. Tiene una proyección como jugador importante”.

Qué dijo sobre el sorteo de Copa Libertadores

“Sí, lógicamente que es el paso más importante en mi carrera como DT. Jugar una competencia tan importante y con estos colores y camiseta es una responsabilidad enorme. Nos gratifica mucho estar llegando bien parados al inicio de esta competencia. Hay que aplicarle toda la concentración, el trabajo y las ganas de que nos vaya bien en el día a día, va a ser indispensable”.

“Todos los partidos de Copa son complejos. Hay que jugarlo con la responsabilidad de saber que somos Boca y que los rivales lo hacen desde una posición diferente. Será complejo. Los equipos que nos tocaron (Cruzeiro, U Católica de Chile y Barcelona de Ecuador) tienen experiencia en Copa Libertadores y tenemos que prestarle demasiada atención a cada partido”.