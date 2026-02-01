Franco Mastantuono, otra vez silbado: el Real Madrid se salvó del papelón con un penal polémico

La Casa Blanca consiguió el triunfo sobre el final ante Rayo Vallecano con un tanto de Kylian Mbappé, aunque volvió a exhibir muchas falencias: el argentino volvió a estar en el foco.

El Real Madrid logró una victoria agónica por 2-1 ante el Rayo Vallecano en un Santiago Bernabéu que fue una verdadera caldera. Pese al triunfo obtenido sobre la hora, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa se retiró bajo un clima de extrema tensión y reprobación general. El foco de la jornada estuvo puesto en la crisis futbolística y el quiebre emocional entre los hinchas y sus futbolistas, sobre todo con Franco Mastantuono .

El ex River fue titular en el Merengue y su participación terminó siendo uno de los puntos más álgidos de la tarde madrileña. El joven argentino, como viene ocurriendo en los últimos compromisos, no logró gravitar en el juego y fue reemplazado a los 14 minutos del segundo tiempo en medio de ruidosos chiflidos. De hecho, el volante creativo abandonó el campo visiblemente afectado por los silbidos , que vienen reproduciéndose partido a partido en la casa del cuadro capitalino.

La relación del pichón de crack con la exigente hinchada de la Casa Blanca va camino a alcanzar un punto de no retorno tras las recientes actuaciones del equipo. Sin embargo, el futbolista de la Selección no fue el único apuntado, ya que incluso durante el primer tiempo el estadio manifestó su descontento pese a la ventaja parcial.

El cotejo comenzó con una luz de esperanza gracias a un golazo de Vinícius Júnior a los 15 minutos, abriendo un marcador que parecía darle aire al DT y a sus hombres. Sin embargo, el Rayo, con Augusto Batalla firme en el arco, no se amedrentó y buscó el empate con insistencia. Jorge De Frutos silenció al estadio al inicio del complemento tras una floja respuesta defensiva y el pleito estuvo igualado hasta el epílogo del pleito.

Un triunfo marcado por el penal polémico sobre el final

La tensión aumentó cuando Jude Bellingham debió abandonar el campo por una lesión que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y el combinado nacional inglés. Con el empate parcial y la salida prematura de una de las figuras, la paciencia se agotó definitivamente. Incluso Kylian Mbappé, autor del triunfo final, fue víctima de la impaciencia tras fallar una ocasión insólita con el arco completamente a su disposición. El francés, aún así, pudo redimirse en el tiempo de descuento al cambiar un polémico penal por gol, sellando tres puntos que valen oro.

La visita terminó diezmada por las expulsiones de Pathé Ciss y Pep Chavarría, quienes dejaron a su equipo con nueve jugadores en los últimos suspiros. A pesar de la superioridad numérica y el resultado a favor, el Madrid no pudo ocultar sus falencias estructurales y la falta de juego. La victoria maquilla los números de La Liga, pero no logra calmar las aguas de una crisis que parece profundizarse.

Al finalizar el encuentro, los jugadores se retiraron rápidamente hacia los vestuarios mientras el murmullo de desaprobación persistía en las cuatro tribunas. El caso de Mastantuono preocupa especialmente al cuerpo técnico, que deberá trabajar en la recuperación anímica de la joya: el futbolista no tiene asegurado su lugar en la próxima Copa del Mundo con la Scaloneta.