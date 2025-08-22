Giuliana Baigorria y Fausto Inostroza cerraron la participación neuquina en los Panamericanos Junior con una destacada tarea

La zapalina compitió hasta el final en lanzamiento de martillo y el cutralquense fue cuarto en dupla con su compañero de beach vóley.

Giuliana Baigorria fue la última de las deportistas neuquinas en participar en los Juegos Panamericanos Junior . La zapalina volvió a representar a la provincia a nivel internacional en lanzamiento de martillo y lo hizo de buena forma, obteniendo un sexto puesto en Asunción , donde este sábado finalizará el evento que reunió a los mejores sub 23 de cada disciplina del continente.

"La serie muy muy mala a mi gusta, pero pude mejorar mi marca unos centímetros en el segundo lanzamiento, después fui en caída y hasta el último me mantuve quinta. Bien dentro de todo, no estoy contenta, pero estamos en camino a realizarlo" , comenzó diciendo Giuliana a Sergio Dovio tras la competencia.

Fue una tarde complicada la del viernes en la capital de Paraguay, donde el viento se hizo sentir y obligó a retrasar la actividad.

"Hice 59,95, me queda el gusto amargo de no pasar los 60. Tuvimos un problema al comenzar la prueba por el viento, la jaula se volaba. Incluso competimos fuero de regla, por así decirlo, con las dos puertas abiertas, cosa que no corresponde. Yo tenía la duda si nos podían homologar o no la marca. Al final sí", agregó la zapalina.

giuliana baigorria-martillo- sergio dovio (11) Fotos: Sergio Dovio

El balance general es positivo, más allá de la autocrítica que hizo Baigorria. Es que en los días previos tuvo una molestia que casi la deja afuera de los Panamericanos: "No estoy muy bien de la rodilla, tengo un ligamento inflamado y estuve con agujas, con hielo, unos días antes de venir me agarró la molestia y desde ahí que vengo remando. Hasta último momento no sabía si iba a competir porque no sabía si mi cuerpo estaba apto hasta que lo empezaron a retrasar".

Los más de 30 grados hicieron lo suyo a la hora de la competencia. "Me molestó un montón el calor, sobre todo porque hubo espera, estuve mucho tiempo quieta. Si bien había sombra, era con viento caliente. Eso me jugó mucho en contra. El clima era igual para todas, pero hay otras más acostumbradas que yo. Yo vengo del frío y no me ayudó mucho ese cambio", describió Giuliana.

giuliana baigorria-martillo- sergio dovio (4)

Fausto estuvo cerca del Bronce

La dupla compuesta por el neuquino Fausto Inostroza y el misionero Marcos González quedó ahí nomás del Bronce. Los argentinos cayeron ante los venezolanos Juliangel Vargas-Esyenser Delgado por 13-21, 21-16 y 15-10 en el partido por el tercer puesto del beach vóley masculino.

De todas formas, fue una buena performance para los deportistas albicelestes, que tuvieron momentos de gran juego a lo largo de la competencia.