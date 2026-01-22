Gran noticia para San Lorenzo: podrá inscribir a sus refuerzos para el Torneo Apertura

En el medio de una grave crisis económica, el Ciclón consiguió negociar algunas deudas para poder tener a los nuevos futbolistas disponibles.

San Lorenzo se encuentra hace varios años en una espiral de crisis económica que parece no tener fin, pero esta vez tuvo buenas noticias: logró levantar las inhibiciones con la FIFA y podrá inscribir a sus nuevos refuerzos para el Torneo Apertura .

El Ciclón tenía 14 inhibiciones con el ente del fútbol mundial, lo que le impedía sumar jugadores para su plantel. Los abogados del club llegaron a un acuerdo para pagar 2,1 millones de dólares sobre la deuda total de 3,8 millones. El resto será abonado en un plan de cuotas, pero ya está habilitado para poder inscribir a sus nuevos futbolistas.

Once de las inhibiciones levantadas correspondían a derechos de formación de jugadores. Las otras tres corresponden al traspaso de tres futbolistas: Adam Bareiro (Monterrey), Jhohan Romaña (Austin FC) y Torito Rodríguez.

Los tres refuerzos confirmados que tiene San Lorenzo para el Torneo Apertura son: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathías De Ritis. Aunque no podrán estar en el debut contra Lanús, se espera que para la segunda jornada, el técnico Damián Ayude pueda contar con ellos.

SAN LORENZO LEVANTÓ TODAS LAS INHIBICIONES EN FIFA



El Ciclón llegó a un acuerdo para pagar cerca de 2.1 millones de dólares, una cifra muy inferior al monto original de las deudas, que rondaba los 3.8 millones de dólares. De esta manera logró levantar las 14 inhibiciones… — Diario Olé (@DiarioOle) January 22, 2026

San Lorenzo y la negativa a Boca por Cuello

El presidente de San Lorenzo, Sergio Constantino, aseguró ayer, luego de salir de la reunión de comité de la Liga Profesional, que el delantero del Cuervo, Alexis Cuello se quedará en el club.

"CUELLO SE VA A QUEDAR EN #SanLorenzo".



Sergio Costantino, antes de ingresar a la reunión de comité.

— Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) January 21, 2026

La noticia de hoy es que San Lorenzo habría rechazado una segunda oferta de Boca por el jugador, que fue de tres millones de dólares por el 60% del pase que tiene el Ciclón. Según informaciones, Constantino pretende sacar 3,5 millones limpios por el delantero.

Tanto esta negociación, como la de Romaña con River parecen estar caídas y casi cerradas, ya que tanto el Xeneize como el Millonario estarían evaluando otras alternativas por la dificultad de negociar con San Lorenzo.

Los dos jugadores que podrán estar en el debut por la amnistía de la AFA

La amnistía de la AFA a los jugadores sancionados para disputar la primera fecha del Torneo Apertura era una decisión que se rumoreaba desde que ocurrió el episodio del pasillo entre Estudiantes de la Plata y Rosario Central. Los jugadores del Pincha habían recibido una sanción de dos fechas a pagar en este arranque de 2026.

Oficial. Después de tantas idas y vueltas AFA decidió que haya amnistía y que todos puedan jugar — Esteban Edul (@estebanedul) January 22, 2026

La decisión fue comunicada a través de Boletín Número 6.809 Bis II, en el que se resolvió “disponer una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondiente a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.

En dicho boletín, se aclaró que “los órganos disciplinarios basan sus decisiones, principalmente, en los estatutos, reglamentos y resoluciones de las autoridades de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el marco de sus competencias”.

San Lorenzo es beneficiado ya que podrá contar con dos jugadores: Romaña, que fue expulsado en el duelo de playoffs del Clausura contra Central Córdoba y Franco Lorenzon, que fue expulsado en la B Nacional en el duelo entre Morón y Deportivo Madryn.