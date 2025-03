Gustavo Costas explotó tras el empate de Racing en el clásico de Avellaneda: "Fue alevoso"

Racing arrancó ganando el clásico de Avellaneda , pero no pudo aguantar el resultado e Independiente se lo terminó empatando como local en el marco de un duelo picante. En ese contexto, Gustavo Costas apuntó duramente contra el árbitro Nicolás Ramírez , cuestionado por su flojo desempeño, y se mostró nervioso teniendo en cuenta el flojo presente de la Academia en el torneo local: hasta ahora, está afuera de los ocho clasificados a la próxima fase del Torneo Apertura.

En primera instancia, el estratega le pegó al juez y señaló que su equipo viene siendo perjudicado las últimas jornadas del certamen, disputadas en medio de la conquista de la Recopa Sudamericana ante Botafogo: " Pienso que no nos cobraron nada. Fue alevoso . Después del partido de Boca, todo lo que nos viene pasando, San Lorenzo... No soy de meter excusas para nada, pero es alevoso lo que nos está pasando. Hoy fue alevoso. Se nos vinieron todos en contra".

Al mismo tiempo, el entrenador enumeró aquellas acciones en las que consideró que el elenco bonaerense fue perjudicado ante su máximo rival: "No nos cobraron faltas a nosotros. Antes del gol de ellos, a Maravilla Martínez le pegan dos veces. Me voy con la sensación de que lo podríamos haber definido en el primer tiempo. Cada ataque nuestro, foul. A Maravilla lo bajaron dos veces. Lo agarraron de la camiseta y después le pegaron. Me preocupa que estén pasando estas cosas".