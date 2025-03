Gustavo Costas, furioso tras la derrota de Racing: "Hicimos pelotudeces"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1898544329913721172&partner=&hide_thread=false "ELLOS ME CONOCEN, SABEN QUE YO ESTOY COMO ELLOS, SON LOS PARTIDOS QUE MÁS QUIERO GANAR"



El mensaje de Gustavo Costas para el hincha de Racing en la previa del CLÁSICO DE AVELLANEDA



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 9, 2025

A su vez, el técnico reconoció que el desempeño mostrado en el campo de juego durante los últimos encuentros -perdió en cinco de sus ocho presentaciones a nivel doméstico- está lejos de ser el ideal: "No estamos jugando bien, no hay que poner excusas. Pero hay equipos que no juegan bien y te sacan un empate o hasta te ganan. Nosotros para ganar un partido tenemos que jugar bárbaro. Este no era un partido para perder. No nos patearon al arco, Arias no tocó un pelota. Pero lo perdés".

El reclamo por el VAR y la crítica al equipo por el desempeño en el torneo local

Por último, Costas le puso picante a la previa del duelo contra el máximo rival y deslizó que el arbitraje no es imparcial cuando Racing está en cancha: "Los del VAR nunca llaman para nosotros, deben estar en el bar, pero tomando algo. Tratamos de jugar los partidos siempre de la misma manera, pero por ahí nos relajamos después de lo que conseguimos. Miren el River de Marcelo Gallardo, lo que le pasaba en este certamen, le costaba un huevo".