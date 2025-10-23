Gustavo Costas se mostró confiado para el partido de vuelta tras la derrota ante Flamengo: "Vamos a ir a Lima"

El entrenador de la Academia habló tras perder 1-0 ante el Mengao en el Maracaná por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

A Racing se le escapó sobre la hora un partido que pudo neutralizar en la segunda etapa con una fuerte corrección en la defensa e incluso teniendo una chance de gol que concretó Santiago Sosa pero terminó invalidando, para muchos de forma apresurada e incorrecta, el árbitro Jesús Valenezuela. Sin embargo volverse a su casa, con tan solo un 0-1del Maracaná y ante Flamengo, no pareciera un resultado para cortar la ilusión.

Luego del encuentro el entrenador Gustavo Costas fue claro con su mensaje en conferencia de prensa y mostró toda su confianza en los jugadores para revertir la serie por las semifinales de Copa Libertadores. “A nadie le gusta perder, no voy a estar contento por eso. Pero si estoy orgulloso de este plante l, lo digo siempre. No porque esté yo dirigiendo, sino por ellos. Veníamos con problemas de lesiones, jugadores que no estaban al cien. (Santiago) Sosa parece que fue a una guerra ”, soltó el entrenador.

Por otra parte el entrenador reforzó su confianza para el partido de vuelta en la serie: “Yo pienso que tienen que estar orgullosos de este plantel, se plantó y le jugamos de igual a igual aunque tengan más billetera y poder que nosotros. Esto sigue abierto. Tenemos que estar más juntos que nunca. En casa nos vamos a jugar el sueño. Vamos a ir a Lima ”.

"Siempre me voy con la sensación positiva. 75.000 personas, estadio de ellos, y le jugamos de igual a igual. Hicimos un gol que no se cobró. Tenemos más de medio equipo que no está bien físicamente”, dijo y agregó sobre el nivel del rival: "Vos enfrentar a un equipo que es una selección. Te llevan más que vos. Es el mejor equipo de Sudamérica, compite con los europeos”. Y además, dio una muestra de como se juega la vuelta: “Con el corazón y el alma, tratando de dar el cien por cien. Sabemos que son más que nosotros. Tienen la gloria ahí adelante, faltan 90, 95 minutos. Con eso vamos a competir, y con toda nuestra gente”.

“Es eso de decir, podrán tener más, pero nosotros tenemos un corazón terrible y queremos llevar a Racing a lo más alto”, concluyó.

Con un gol en contra de Marcos Rojo: Racing perdió la ida ante Flamengo

Racing perdió por 1 a 0 con Flamengo de Brasil al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Maracaná, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025. El único gol de la noche llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, con un tanto en contra del defensor Marcos Rojo.

Con la derrota por la mínima, Racing mantiene la ilusión de poder remontar como local y meterse en la final de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21:30, en el estadio Presidente Perón, el “Cilindro” de Avellaneda.

En un duelo que comenzó sin aproximaciones claras, las dos primeras situaciones las creó Flamengo, donde tuvo que intervenir Facundo Cambeses.

La primera ocasión para la Academia fue un córner al primer palo del mediocampista Agustín Almendra, que fue punteado por el delantero Santiago Solari, con un remate alto que fue despejado por el arquero Agustín Rossi.

Sin embargo, la ambición del Mengao no cesó: sobre el final de la primera etapa, tuvo una de las más claras del encuentro, donde después de una serie de rebotes en el área, el delantero Pedro improvisó una pirueta en el borde del área chica para rematar con la cara externa del pie, con un tiro que fue contenido por Cambeses.

En el complemento, Racing avisó: un córner al segundo palo habilitó un buen cabezazo del mediocampista Santiago Sosa que dio en el travesaño e ingresó, aunque el gol fue anulado por una falta previa.

Minutos más tarde, De Arrascaeta se acomodó en el vértice izquierdo del área y sacó un derechazo alto al primer palo, que fue contenido de gran manera por Cambeses, que a esa altura ya se convertía en la figura del partido.

A los 32' del segundo tiempo, el guardameta Cambeses volvió a salvar a Racing, con un remate desde la frontal del área del extremo Samuel Lino que fue detenido por el exarquero de Banfield con un vuelo extraordinario sobre su poste derecho.

Sin embargo, uno de los mayores sustos para la Academia llegó a falta de menos de 10 minutos para el final, cuando el mismo Lino finalmente lograba anotar, pero se encontraba apenas en posición adelantada, motivo por el cual el VAR lo anuló cuando el juez de línea no había levantado la bandera.

La embestida de Flamengo, sin embargo, dio sus frutos: algunos minutos más tarde, cuando Cambeses salvaba otro remate a quemarropa, Carrascal disparó y, tras un desvío en Marcos Rojo, la pelota ingresó para poner el 1 a 0 a favor de los brasileños.

La síntesis de Racing y Flamengo

Semifinal.

Partido de ida.

Flamengo (Brasil) 1 - 0 Racing.

Estadio: Maracaná (Brasil).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Carlos Orbe (Ecuador).

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Pedro. DT: Filipe Luis.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Gol en el segundo tiempo: 43m. Marcos Rojo en contra (F).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Ayrton Lucas por Alex Sandro (F) y Gonzalo Plata por Luiz Araujo (F); 13m. Facundo Mura por Gabriel Rojas (R), 19m. Juan Nardoni por Agustín Almendra (R); 27m. Samuel Lino por Giorgian De Arrascaeta (F) y Bruno Henrique por Pedro (F), 38m. Emerson Royal por Guillermo Varela (F); 42m. Matías Zaracho por Santiago Solari (R) y Adrián Balboa por Adrián Martínez (R).