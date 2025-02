Independiente avanza: qué dijo Vaccari sobre el clásico con Racing que se viene

El entrenador de Independiente, Julio Vaccari, aseguró que no está pensando en el clásico con Racing, que se disputará el domingo 16 de marzo a las 16 por la fecha 10, y señaló que primero deben tener la mente puesta en Banfield y cada compromiso es importante.

Después de la victoria por 2-0 frente a Sportivo Belgrano que le permitió al Rojo clasificarse a los 16avos de final de la Copa Argentina, el técnico expresó: "Todavía no pienso en el clásico, primero tenemos el partido ante Banfield. En esta institución cada compromiso es muy importante, así lo vivimos y sentimos. Hay que pensar puramente en Banfield, recuperar a los jugadores y trabajar de la mejor manera para ese partido".

Luego, hizo mención a su dupla de centrales: Lomónaco y Valdez: "No me gustaría compararlos con los demás jugadores del fútbol argentino, pero sí es cierto que hoy estoy muy conforme con la dupla central que tenemos. Me representan en la idea, en la manera de salir jugando, en el riesgo que asumen y en agresividad al recuperar el balón. Ayudan muchísimo al equipo para que se pueda jugar como lo estamos haciendo”.

Por último, sobre la victoria frente al elenco cordobés, concluyó: "Valoro mucho que los chicos le hayan dado la seriedad que ameritaba sin subestimar al rival. El esfuerzo que hicieron los chicos fue muy grande, hay que destacarlo".

La burla de Independiente a Boca por la eliminación en la Copa

Independiente, el club que ostenta el récord de más títulos en la Copa Libertadores, no dejó pasar la oportunidad de recordar su supremacía histórica y lanzó un picante posteo para burlarse de su eterno rival.

Minutos después de que el equipo de Fernando Gago cayera por penales ante el conjunto peruano, la cuenta oficial de Independiente en X publicó un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se pueden ver a glorias del club de Avellaneda junto a sus trofeos internacionales, en una producción realizada durante la Noche del Rey 2024, evento que conmemoró los 120 años de la institución.