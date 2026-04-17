Infantino reveló quién será el artista que dará un show en el entretiempo de la final del Mundial

Es sabido que la FIFA viene realizando modificaciones en los grandes eventos que organiza y que en las últimas oportunidades adoptó una de las cosas más llamativas del SuperBowl: el show de medio tiempo. Tal como ocurrió en la final de la Copa América 2024 entre la Selección Argentina y Colombia, donde tocó Shakira, el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tendrá a Coldplay como anfitrión, según confirmó Gianni Infantino .

"Puedo confirmar el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA en Nueva York, Nueva Jersey. Este será un momento histórico para la Copa Mundial de la FIFA y un espectáculo digno del mayor evento deportivo del mundo", había anunciado semanas atrás el presidente de la FIFA en su cuenta de Instagram.

Ahora, el máximo mandatario del ente que regula el fútbol a nivel mundial, reveló que la banda de Chris Martin será la organizadora del espectáculo, que contará con la presencia de otros artistas destacados. El estadio MetLife de Nueva Jersey, que durante el torneo se conocerá como New York New Jersey Stadium, quedará en la historia el próximo 19 de julio de 2026 porque será el lugar donde por primera vez habrá un show artístico en el descanso de una final de la Copa del Mundo de la FIFA.

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Cabe resaltar que esta iniciativa está muy arraigada en Estados Unidos, donde se llevará a cabo la mayor parte de la competencia, y suele tener una gran relevancia en la final de la liga de fútbol americano (NFL), uno de los deportes más populares de ese país. En la última edición estuvieron presentes Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin.

Álbum del Mundial 2026 en Argentina: confirmaron cuándo sale y el precio de cada sobre de figuritas

Falta poco para el comienzo del Mundial 2026 y ya se inició la cuenta regresiva para un clásico de los coleccionistas: el álbum de figuritas de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La empresa responsable, Panini, ya dio algunos detalles de esta nueva edición.

Si completarlo fue siempre un desafío, este año lo será aún más. Esto se debe a la reestructuración del torneo, que por primera vez se jugará con 48 selecciones en lugar de las 36 tradicionales, ampliando la cantidad de equipos, jugadores y contenido de la colección. En ese contexto, trascendió que el álbum tendrá 112 páginas y 980 figuritas, un gran salto en relación a las 638 de la edición anterior de Qatar 2022, donde Argentina logró su tercera estrella.

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Estimaciones comerciales aseguran que el material gráfico estará disponible para el público entre la última semana de abril y los primeros días de mayo. Esta fecha estratégica permite a los chicos y no tan chicos comenzar a completar las páginas aproximadamente 40 días antes de la inauguración de la Copa del Mundo, fijada para el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca. "¿Estamos listos para empezar? La espera terminó", anunció la empresa Panini en sus redes sociales con un video en el que participan el ex futbolista italiano Roberto Baggio y el ex árbitro Pierluigi Collina. La grabación termina con la leyenda "muy pronto".

En cuanto a los costos, el álbum de tapa blanda tendrá un valor de venta al público de $15.000. En el mercado internacional también se puede conseguir la edición premium de tapa dura a 15 dólares en pre-venta global. Por su parte, los tradicionales sobres de figuritas, que en esta ocasión incluirán siete unidades cada uno, se comercializarán a un precio de $2.000 por unidad. Se trata de un impactante salto en los valores en relación a cuatro años atrás, cuando el álbum costó $750 y los sobres con cinco figuritas se conseguían a $150. Con estos precios, completar el álbum requerirá unos $300.000.