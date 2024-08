Insólito: Oroz le gritó a un jugador de Huracán y fue amonestado

Este incidente, aunque no alteró el marcador final de 0 a 0, fue uno de los momentos más destacados del encuentro. De esta forma, el Globo permanece puntero e invicto en la Liga Profesional de Fútbol , aunque puede ser superado por Unión y Atlético Tucumán , cuando jueguen sus respectivos partidos.

En un partido que se le hizo cuesta arriba para el ‘Malevo’ ya que empezó perdiendo a los 11 minutos de juego por el gol de Joaquín Gho, el equipo de Cristián Fabbiani lo logró empatar a los 40 de la primera etapa con la anotación de Brian Sánchez y se puso en ventaja a los 37 minutos del complemento con el tanto de Jonathan Herrera.

Tres minutos después del gol definitorio del delantero Herrera, una situación insólita se vivió en el estadio Guillermo Laza cuando el entrenador de Deportivo Riestra realizó un doble cambio para mantener la ventaja en el marcador y mandó a la cancha a Delfor Minervino y Guillermo Pereira pero el único que abandonó el campo de juego fue Jonathan Goitia.

Sin darse cuenta que faltaba realizarse una sustitución más, el árbitro principal Facundo Tello indicó que continuará el juego haciendo que el equipo del Bajo Flores defienda con 12 jugadores en cancha un ataque de los de Junín. El propio plantel de Deportivo Riestra le reclamó este error al juez que, al finalizar la ofensiva del ‘Verde’, le dio lugar a la salida de Brian Sánchez.

Tras el final del partido, el defensor Gastón Sauro declaró: “En un momento Deportivo Riestra jugó con 12 jugadores. Yo no sé si se puede jugar con 12 jugadores. Más en un partido de esta importancia donde nos estamos jugando cosas importantes".

“Nos estamos jugando la permanencia y el equipo rival juega con 12 jugadores. Es algo que no puede pasar. No puede ser que ninguno de la terna arbitral no se haya dado cuenta” agregó el jugador de Sarmiento de Junín.

Un partido que tuvo de todo: Israel Damonte, dirigiendo detrás de una reja

En un hecho insólito ocurrido durante el partido entre Riestra y Sarmiento, el entrenador Israel Damonte fue expulsado del campo pero no permitió que eso lo alejara de su equipo. Pese a la orden del árbitro, Damonte continuó protestando desde el vestuario, dando indicaciones y cuestionando las decisiones arbitrales. La situación, que rápidamente se volvió viral, fue captada por las cámaras, mostrando a un Damonte visiblemente alterado y decidido a seguir participando a toda costa.

En este partido Riestra logró imponerse por 2 a 1 frente a Sarmiento. A pesar de no estar en la línea de banda, Damonte se las ingenió para mantener su influencia en el equipo, lo que dejó una imagen curiosa en el fútbol argentino. Este tipo de situaciones no son habituales, y el comportamiento del entrenador generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

La victoria de Riestra quedó en segundo plano frente a la controversia generada por la actitud de Damonte, quien no se resignó