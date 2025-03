Insólito: Ricardo Centurión anunció que volvía a jugar y lo desmintieron

“¿ Quién no va a querer que semejante crack argentino venga a Oriente ? Sería capaz de saltar de felicidad, pero el tema es que el cupo de jugadores extranjeros está cerrado . No se puede hacer nada”, declaró el directivo.

Pérez no solo negó la viabilidad del fichaje, sino que también acusó a ciertos sectores internos del club de querer utilizar el nombre de Centurión con fines políticos: “Traerlo es tratar de boicotear la institución, de crear un ambiente falso, tratar de desestabilizar emocionalmente para hacer parecer que esta gestión no lo quiere traer ”.

A pesar de su postura firme, el asesor legal aseguró que, de ser posible, él mismo recibiría al jugador en el aeropuerto: “Costó mucho pagar las sanciones FIFA y salir de la crisis que tiene Oriente Petrolero”.

Mientras tanto, Centurión alimentó los rumores al compartir en sus redes sociales una imagen con el escudo del club y la frase “allá vamos ”, lo que generó expectativa entre los hinchas. Sin embargo, su llegada sigue siendo incierta.

Según trascendió, el exfutbolista de Vélez habría firmado un contrato con Oriente Petrolero hasta el 31 de diciembre de 2025, marcando su regreso al fútbol profesional tras casi dos años de inactividad.

La última vez que Centurión disputó un partido oficial fue el 16 de abril de 2023, cuando jugó para Barracas Central en el empate 0-0 contra Vélez Sarsfield.

Su carrera, que prometía grandes logros, se vio afectada por reiterados problemas de conducta fuera de la cancha, entre episodios de indisciplina y noches de excesos, que empañaron su talento y lo llevaron a quedar marginado de la élite del fútbol argentino.

A pesar de las dudas sobre su estado físico y su continuidad, el eventual fichaje de Centurión podría significar una apuesta arriesgada pero interesante para Oriente Petrolero. Resta por ver si el club logra destrabar la situación contractual y reglamentaria que impide su incorporación, o si finalmente su regreso a las canchas deberá esperar.

Los números de la carrera de Centurión

El jugador oriundo de Avellaneda tuvo una carrera extraña, comparando su capacidad deportiva. Racing Club de Avellaneda fue el club que identificó gran parte del desarrollo de su carrera. En la “Academia” Centurión diputó 93 partidos en total, anotó 19 goles y repartió 14 asistencias.

Boca fue otra institución que agrandó su figura. En el “Xeneize” jugó en 24 ocasiones y realizó 8 goles. Pero, en el Sao Paulo de Brasil participó de 80 encuentros y anotó la misma cantidad de goles que en el “Azul y Oro”. Por otro lado, formó parte de los planteles profesionales de: Genoa de Italia, Vélez, Barracas Central (último club), San Lorenzo y San Luis.

La última polémica que protagonizó Ricardo Centurión

Jenifer Lauría, la última eliminada de Gran Hermano, se confesó con Ángel de Brito sobre su conflictiva relación con la familia de su ex pareja y padre de su hija, Ricardo Centurión. Durante su mano a mano, la botinera reveló la razón del porqué falló su relación con el futbolista y si volvería con él en un futuro.

“Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad. No estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó ”, confesó en LAM.

Al ser consultada sobre las hermanas de su ex pareja, Jenifer se quebró en llanto y pidió no hablar sobre eso porque ellas y su familia siempre “la salieron a matar”.

"Inventan cosas. Estando en pareja con él, embarazada, decían que trabajaba de prostituta. Decían que mi hija no era hija de él. La pasé muy mal en el embarazo", recordó. "Yo no le saqué nada, me dio esa casa donde yo estoy viviendo, que se lo recontra agradezco, y una camioneta. Nada más", agregó.

Sobre si hubo violencia dentro de la relación con el futbolista y su familia, la participante de GH aclaró que “nunca le levantó la mano” pero que “sufrió mucha violencia psicológica".