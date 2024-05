La contundente decisión que tomó Tevez en Independiente tras la derrota

Talleres de Córdoba se impuso a Independiente por 3 a 1, como visitante, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Liga Profesional , jugado esta tarde en Avellaneda. El Rojo no atraviesa el mejor momento en lo que a juego refiere y los hinchas lo hicieron notar.

El DT, que está en el centro de la escena, tomó la decisión de no dar declaraciones luego del partido por lo que suspendió la conferencia de prensa. Se retiró del estadio acompañado de su familia y en silencio.

Sin dar declaraciones y acompañado de su familia, Tevez dejó la cancha de Independiente post derrota vs. Talleres. pic.twitter.com/vxVi8r9ibD — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2024

Los Diablos Rojos visitarán a Platense el próximo domingo 19 de mayo desde las 15:30, donde buscarán cambiar la imagen que dejaron en la primera fecha de la Liga Profesional, luego de tampoco haber podido avanzar a la fase de playoffs en la Copa de la Liga Profesional.

¿Qué había dicho Tevez en la previa del partido?

El entrenador de Independiente Carlos Tevez hizo un balance sobre el rendimiento de su equipo, las expectativas sobre el inicio de Liga Profesional de Fútbol y expresó que "no es fácil" afrontar las exigencias de los hinchas.

"No fue fácil para mi haber llegado a Independiente porque venía de una institución muy marcada. Es raro hasta para mi verme con el escudo de Independiente, asi que me imagino claramente lo que siente el hincha. Pero yo siempre digo que con trabajo y dedicación uno puede dar vuelta esos comentarios. Le tengo mucho respeto al hincha. Para mi Independiente es especial. Por su gente, que en todo momento trato de entenderlo y ponerme en la piel de ellos porque se que no es fácil", aclaro el DT de 40 años en una entrevista en el canal oficial del club.

En relación al inicio del nuevo torneo, Tévez mencionó: "Sabemos que es un torneo largo, pero es raro, porque tenemos ahora las primeras cinco fechas y después se para. Tenemos que acostumbrarnos porque estas fechas son importantes para arrancar el segundo semestre de la mejor manera". Y agregó: "La expectativa recién se verá en el segundo semestre, al ser un torneo largo se tiene que estar tranquilo, mejorando día a día".

La síntesis de Independiente vs. Talleres en la Liga Profesional

Liga Profesional. Fecha 1. Independiente - Talleres.

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Nicolás Lamolina.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Fedorco, Joaquín Laso, Adrián Sporle; Iván Marcone, Ruben Martínez; Santiago López, Alex Luna, Alexis Canelo; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Blas Riveros; Diego Ortegoza, Juan Portilla, Matías Galarza; Gustavo Bou, Federico Girotti, Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Walter Ribonetto.

Goles en el primer tiempo: 8m Federico Girotti (T); 10m Matías Catalán -en contra- (I).

Expulsados en el primer tiempo: 45m Alexis Canelo (I).

Cambios en el primer tiempo: 33m Juan Portillo por Catalán (T).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Rubén Botta por Galarza (T); Valentin Depietri por Ruiz Rodríguez (T).