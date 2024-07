La dura infancia de Endrick, el crack de Brasil que espera el Real Madrid: "No nacimos en la abundancia"

Desde que se anunció su incorporación al Real Madrid por más de 45 millones de euros la vida del joven brasileño cambió para siempre. No sólo por haber cumplido el sueño de cualquier futbolista antes de cumplir los 18 años -recién ahora se sumará al conjunto español-, sino por haber cumplido la promesa que le había hecho a su familia con apenas 10 años: "No se preocupen. Voy a ser futbolista, y voy a conseguir una vida mejor para nosotros".

Los goles de Endrick a Inglaterra y España en los dos últimos amistosos de la Selección de Brasil, sumado a los grandes rendimientos que mostró con Palmeiras, lo posicionan como una de las mayores promesas mundiales. El Real Madrid no dudó y pagó una fortuna por él antes de que sea mayor de edad. "Todavía no he llegado pero espero llevar un día el la camiseta 9 para el Real Madrid", manifestó como uno de sus sueños el chico nacido como Endrick Felipe Moreira de Sousa el 21 de julio de 2006.