La durísima crítica de un ex Boca contra Carlos Palacios: "No es profesional"

“Desde que llegó al club no estuvo a la altura ni en lo profesional ni en lo deportivo. Se equivocó en muchas cosas”, lanzó Mouche, quien no se limitó al análisis futbolístico. Para el exdelantero, el comportamiento del ex Colo Colo es una de las principales razones de su mala imagen dentro del plantel y ante los hinchas. “Eso de irse a la barra de Colo-Colo un fin de semana o faltar a los entrenamientos no es profesional. Hay gestos que demuestran que no le importa nada”, agregó.