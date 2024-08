La extraña frase de Juanfer Quintero después de la victoria de Racing por Copa Sudamericana

El volante ofensivo, que en el primer semestre se fue a su país varias veces con permiso del cuerpo técnico por motivos familiares, no es titular y de hecho este martes entró en el segundo tiempo y jugó 35 minutos.

"Hay cosas que no puedo controlar de lo que pasa afuera. Todo el mundo es consciente que este tipo de noticias pasan, hacen parte del fútbol. Yo estoy muy contento mientras esté acá, el día que pase lo contrario obviamente lo vamos a hablar, pero la verdad que yo no dije palabras que, por ahí salieron. Pero bueno, sabemos que hoy estamos y mañana no sabemos. El fútbol es así", finalizó Juanfer.

Juanfer Quintero aclaró los rumores sobre una posible salida de Racing luego del triunfo ante Huachipato.



Racing puso un pie en cuartos de la Sudamericana

Con el gol de Adrián “Maravilla” Martínez en el primer tiempo y Juan Fernando Quintero de penal en el segundo, la Academia definirá la serie con más tranquilidad en Avellaneda y a la espera de lo que suceda entre Belgrano de Córdoba y Atlético Paranaense.

A los 32 minutos, tras un centro atrás del colombiano Johan Carbonero, que se escapó por la banda izquierda, "Maravilla" Martínez conectó con la derecha y cruzó la pelota para el 1 a 0 de Racing en Chile.

Diez minutos antes, el propio goleador había estrellado en el travesaño un remate que pudo haber sido el triunfo parcial. El equipo argentino estaba mejor y dominaba las acciones en el primer tiempo.

En el complemento, a los 25 minutos, Racing pudo haberse puesto en ventaja con un remate perfecto de Agustín Almendra que la agarró de primera pero el travesaño nuevamente le impidió convertir al equipo dirigido por Gustavo Costas.

Cerca de los 40 minutos del segundo tiempo, el goleador Martínez recibió un pase de Juan Quintero, tras un pelotazo largo desde la defensa, y al avanzar fue derribado por el central de Huachipato. El árbitro Roberto Pérez lo revisó en el VAR y cobró la pena máxima, que Quintero cambió por gol para el 2 a 0.

La semana que viene, el martes 20 de agosto, Racing recibirá a Huachipato en el Cilindro de Avellaneda, que fue habilitado por CONMEBOL para jugar la vuelta y el resto de la competencia en caso de avanzar.

SÍNTESIS

Huachipato: Fabián Cerda; Maximiliano Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Renzo Malanca, Antonio Castillo; Gonzalo Montes, Claudio Sepúlveda; Leandro Díaz, Cris Martínez, Sebastián Sáez; Thiago Vecino. DT: Igor Oca.

Racing: Gabriel Arias; Leonardo Sigali, Santiago Sosa, Santiago Quirós; Facundo Mura, Baltasar Rodríguez, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Johan Carbonero, Adrián Martínez, Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 32m Adrián Martínez (R).

Goles en el segundo tiempo: 44m Juan Fernando Quintero -penal- (R).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Carlo Villanueva por Sáez (H); Maximiliano Rodríguez por Vecino (H); 16m Juan Fernando Quintero por Carbonero (R); 30m Mario Briceño por M. Gutiérrez (H); 31m Nazareno Colombo por B. Rodríguez (R); 38m Santiago Silva por Sepúlveda (H); Julián Brea por L. Díaz (H); 48m Santiago Solari por Salas (R); Bruno Zuculini por Almendra (R).

Estadio: Sausalito de Viña del Mar.

Árbitro: Roberto Pérez (Perú).

VAR: Diego Haro (Perú).