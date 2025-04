La Fórmula 1 llegó a Bahrein con horarios "amables" y otra televisación: cómo ver la carrera

En cuanto a la televisación, no será a través de Fox Sports como en las primeras tres fechas. Solo Disney+ y Fórmula 1 TV, dos plataformas que se pagan aparte, transmitirán en vivo.

Norris.jpg

La batalla por la punta

El británico Lando Norris (McLaren) llega como líder del campeonato con 62 puntos, tras su victoria en Australia y segundos puestos en China y Japón. Sin embargo, el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) lo persigue de cerca: con solo 27 años, el neerlandés ya es una leyenda y busca ampliar su palmarés. A pesar de no contar con el mejor auto, Verstappen logró segundo en Australia, cuarto en China y primero en Japón, acercándose a Norris a solo un punto.

Otros pilotos en la pelea son Oscar Piastri (McLaren, 49 puntos) y George Russell (Mercedes, 45 puntos), quienes buscan recortar distancias.

El drama en Alpine: ¿última oportunidad para Doohan?

Más allá del título, todos miran a Jack Doohan (Alpine), cuyo puesto peligra tras una serie de errores:

Australia : Abandono en la primera vuelta por un choque bajo la lluvia.

China : Pérdida de puntos en su súper licencia por maniobras peligrosas.

Japón: Viral por un espectacular accidente en la curva 1 de Suzuka al intentar entrar ¡con el DRS abierto! (como había practicado en el simulador).

Si su mala racha continúa, el argentino Franco Colapinto podría ser su reemplazo.

Colapinto.png

Qué dijo Doohan

Luego de su impactante accidente durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón, Doohan afirmó estar recuperado y listo para afrontar la cuarta cita del campeonato en Bahréin.

"Un par de días de descanso han sido muy necesarios", declaró el joven corredor durante la conferencia de prensa previa al evento.

En Suzuka, Doohan finalizó decimoquinto tras largar desde el decimonoveno puesto y mostró signos de malestar evidentes al término de la carrera.

Incluso, necesitó la asistencia de Esteban Ocon, piloto de Haas, y de un ingeniero del equipo francés para abandonar su monoplaza, situación que podría haberle ocasionado sanciones.

A pesar de las dificultades físicas que enfrentó ese fin de semana, el australiano confesó: "El sábado me dolía y el domingo fue peor. Me molestó desde el principio de la carrera, no necesariamente hasta el final, porque la adrenalina te ayuda un poco".

Sin embargo, Doohan despejó toda duda sobre su estado actual: "Me siento al 100 por ciento, no tengo ningún problema. Estoy en condiciones de competir".

Además, se mostró optimista: "Tengo muchas ganas de tener un fin de semana limpio, de ponerlo todo en orden. Tenemos la oportunidad perfecta para volver a disfrutar un fin de semana completo de carreras".

Por ahora, Alpine se encuentra en la última posición del Campeonato de Constructores, sin puntos acumulados.

A pesar de ello, Oliver Oakes, jefe del equipo, brindó su respaldo tanto a Doohan como a Pierre Gasly, destacando el trabajo del australiano: "Jack está trabajando bien. Sabemos que hay un poco de descontento por su posición, pero él permanece tranquilo y está centrado en sí mismo. Estamos satisfechos".