La historia desconocida de Ricardo Arjona como basquetbolista profesional: "79 puntos en un partido"

Antes de dedicarse por completo a la música, el cantautor guatemalteco llegó a jugar en el seleccionado de su país.

Antes de ser un artista de talla internacional, el cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona , fue basquetbolista profesional, inclusive, en paralelo a sus primeros años de carrera musical. Con paso por la selección de Guatemala, Arjona convirtió 79 puntos en un partido con su equipo, Leones de Marte, una marca que recién pudo ser batida en 2005.

Fue en abril de 1987 cuando todas las estrellas que admiraba se corporizaron en sus 195 centímetros para transformarlo en leyenda durante 18 años del básquet de su país.

Dos años antes de aquella actuación récord, en 1985, Arjona grabó su primer disco, “Déjame decir que te amo”, lo que confirma que combinó sus pasiones hasta que la ola de la fama redujo a la pelota naranja a un pasatiempo. De hecho, en 2023, visitó las instalaciones de los Golden State Warriors y se dio el gusto de demostrar sus habilidades en el Oracle Arena y el Chase Center.

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El guatemalteco es un enamorado de los deportes: el fútbol incluso lo seduce por encima del básquetbol. Pero su porte físico lo direccionaba hacia el aro. Y, con la misma disciplina con la que estudiaba canto en la casa familiar, o se presentaba en las competencias de los festivales, o se graduaba en magisterio, o se sumergía en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Arjona también se entrenaba con aplicación.

Fue en la escuela donde descubrió sus virtudes en el baloncesto. Su continuo desarrollo generó su evolución y que Leones de Marte, uno de los equipos de mayor tradición del país, se fijara en él. En declaraciones a Prensa Libre, Enrique Amaya, ex entrenador de Arjona, lo recuerda como “muy serio al representar su papel de basquetbolista. Era muy tranquilo. Él separaba el deporte y la música”.

La corta carrera de Ricardo Arjona como basquetbolista

Ricardo Arjona comenzó su carrera como base, pero enseguida se transformó en un escolta o alero dinámico, anotador; llevando su talento fronteras afuera de Guatemala con la selección juvenil, de la que formó parte en un certamen llevado a cabo en Honduras.

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En 1987 logró la impactante marca de anotar 79 puntos en un mismo partido. Fue en el estadio Teodoro Palacios Flores, el mismo al que concurría con su padre para disfrutar de recitales o de gestas deportivas, cuándo se puso al hombro el equipo y firmó más tantos que todo el equipo rival, en la victoria de Leones 129-74 frente a Confecciones MR.

“Arjona recibió constante colaboración del resto de sus compañeros para dejar esa cifra que, indudablemente, va a ser difícil de superar por buen tiempo”, rubricó en su artículo el periodista Rafael Mejía. En aquel entonces, el hito destruido por Arjona estaba en 54. Tuvieron que pasar 18 años para que el sello del cantante quedara en la historia. En 2005, Marlon Domínguez, de Sat-Cybertech, anotó 89 puntos contra Panpichi para romper la marca del artista en el básquetbol.

“Cuando se va a México deja todo por un lado y busca su desarrollo como músico. Acá, en Guatemala, el baloncesto tampoco tenía como una imagen de desarrollo muy clara”, le explicó a Prensa Libre el coach Amaya. “Yo hacía un poquito de todo. No era un ‘pistolero’, compartía la bola. Crecí bastante tarde. Entonces me dio la oportunidad de comenzar como armador. Después pegué el estirón y crecí más de la cuenta. Bueno, más de la cuenta para la normalidad; menos de la cuenta para el básquetbol. Por eso juego prácticamente en todas las posiciones”, contó Arjona en una entrevista radial que brindó hace 18 años en República Dominicana.

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Junto a su familia suele transformarse en espectador de los juegos de la NBA, liga en la que cultivó un fuerte fanatismo por Michael Jordan. Y cuando vuelve a Guatemala, de tanto en tanto se reúne con sus ex compañeros en Leones de Marte, o en la selección juvenil, toma la pelota naranja, y vuelve a ser aquel escolta o alero espigado, de mano sensible para el aro.