La historia de Milton Jaque, de jugar con amigos en el barrio a hacer goles en el Regional Amateur

A diferencia de la mayoría de sus colegas, comenzó a jugar de grande. Su calidad y talento lo depositaron en el Dino, su segundo club del Regional. "Este es mi segundo Federal, el primero lo fui a jugar a Chicago de Bariloche . Llegué para este Regional, con ellos me enfrenté por la Copa con Deportivo Confluencia y después de que terminó me llamaron para ver si quería ir a jugar el Federal a Maronese”, dijo el futbolista a LMNeuquén.

Una historia diferente

Cuatro años atrás, en su Fernández Oro natal, Jaque tuvo un antes y después en su vida. Se encontraba jugando un torneo barrial cuando fue visto y le ofrecieron jugar la Liga Confluencia. “Estaba jugando en un torneito de barrio, entre compañeros y amigos. Ahí me vio Juan Parra y me llevó a Fernández Oro. A los 25 años arranqué, nunca hice inferiores, no sabía nada”, contó sobre su llegada al fútbol federado.

Con la calle y el potrero encima, Milton demostró condiciones para dar un paso más en lo futbolístico. Los Parra se aseguraron en aquel momento un goleador para el Trueno Verde. “Juan Parra tiene una canchita, entonces era sacar un turno e íbamos a jugar ahí. Me vio a jugar y habló con el Chala Parra y ahí me llevaron, me probaron y ahí quedé. Yo juego de nueve y de volante, siempre esas dos posiciones", agregó.

milton jaque fernandez oro.jpg Jaque con la camiseta de Oro en la Liga Confluencia. Foto: gentileza

De las dudas al gran paso

La decisión, en un principio, costó. La oportunidad estaba, pero los nervios lo llevaron a pensar si aceptar o no. “Yo veía a algunos compañeros que jugaban, y cuando me dijo Juan de ir al club, dudé. Cuando me dijo; “anda a presentarte”, no fui, porque me daba nervios. Pasó como un mes y me fui a probar, quedé y para mí era todo nuevo”, recordó.

Jaque tuvo un gran pasar por el Trueno Verde y pasó por las filas de Alto Valle en Allen. La confianza gracias a su buen rendimiento lo ilusionó para dar un paso más y subir de categoría en la temporada 2023. “Yo sabía que iba a jugar un buen torneo en Fernández Oro, así que estaba ansioso esperando que me llamen de algún lado, de donde sea, así que llegó la oportunidad esa y ni lo dudé, me fui a Bariloche”, contó sobre su llegada a Chicago.

De vuelta en la zona, dejó la Liga Confluencia, cruzó el puente y llevó su fútbol a Lifune. A comienzos de 2024 vistió los colores del Club Social y Deportivo Confluencia, donde despertó el interés de Maronese. “No lo dudé. Ya me habían hablado para jugar la Copa y no llegamos a cerrar bien, así que me quedé en Confluencia. Para el Regional sí hablamos y pude llegar al Club”, comentó sobre su arribo al Dino.

Para el orense es un desafío grande jugar en el Regional Amateur porque en su camino se salteó etapas. Sin embargo, eso no le impide competir para ganarse un lugar. “Yo jugaba nomás, así que los trabajos de skipping y esas cosas, nunca las hice. Por eso por ahí me cuestan las coordinaciones y eso, pero es porque arranqué de grande, nunca tuve inferiores ni nada”, explicó.

El Dino tiene varios jugadores que pasaron por el Federal A que son un ejemplo para Miltón. Lo ayudan en todo momento en lo que le cuesta en las prácticas y lo inspiran a seguir. “Ellos te ayudan un montón. Si no te sale un trabajo, te explican, te dicen que lo hagas despacio, pero que lo hagas bien y que lo lleves de a poco. Dami Jara me explica, me da indicaciones, me habla”, contó con orgullo.

El central cipoleño es uno de los que lo acompaña en el plantel y comparte el ataque con una de las figuras importantes del fútbol zonal como Henry Sáez. “El Goldo igual, me ayuda, así que me queda escucharlos y aprender de lo más grandes. Yo agradecido, a mí me toca escuchar y hacer lo mejor posible para que me salga”, agregó.

Con humildad y arduo esfuerzo, Jaque viaja todos los días desde Oro a Neuquén para entrenar a la par de sus compañeros y se toma todo de manera profesional. “No me esperaba esto, para mí fue todo muy rápido. Tengo amigos que han jugado en el club y todavía ninguno ha jugado en Federal o un Regional, así que para mí es todo nuevo. Todos los días tenés que estar comprometido a entrenar al cien para llegar al finde, darlo todo y no regalar nada”, aseguró.

Las ambiciones de Maronese

La campaña del Dino viene muy bien. Los del oeste neuquino terminaron punteros en su zona y en la ida de octavos sacaron ventaja sobre La Amistad, en un duelo de candidatos. “Yo creo que estamos para pelear grandes cosas, vamos por el objetivo, como dice Hugo, que es ascender. En cada partido dejamos todo, nadie se guarda nada”, afirmó.

El próximo domingo visitarán al Celeste por la vuelta en un reducto donde los dirigidos por Jorge el Pulpo Lencina se hacen fuertes. “Ese partido va a ser duro, porque sabemos que en su cancha se van a hacer fuertes, yo creo que va a haber mucho roce, muchos choques, así que va a estar muy trabado el partido”, analizó.

Milton ya le marcó al Celeste en la ida con un remate al primer palo, tras una gran jugada colectiva. Ahora, Jaque buscará otra vez convertir para darle la clasificación al Dino y poder dedicarle el gol a su hijo, pilar fundamental junto al resto de su familia que siempre están detrás del alambrado. “Contento, todos contentos, mi hijo va todos los partidos y le dedico goles. Eso es lo más lindo, que vaya mi hijo y me vea jugar y él siga el mismo camino que estoy siguiendo yo. Siempre me acompaña mi nene y mi señora, por ahí mi viejo. Para ellos es un orgullo”, concluyó. .