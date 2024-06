La increíble discusión del Turco Mohamed y Caniggia

Conocido por las nuevas generación como director técnico, el Turco Mohamed fue también un grandísimo jugador de futbol, con un nivel tan importante que hasta llegó a jugar en al Selección Argentina, con algunos jugadores del calibre del Pájaro Caniggia. Gracias a eso, el actual DT pudo contar en una reciente entrevista una divertida anécdota que vivió con el ex jugador cuando ambos se conocieron jugando con la Celeste y Blanca.

“El primer día que llegué a la Selección, ¿viste? Me tiro atrás, y lo veo abierto, y le hago pum, se la tiro larga Y ni fue a buscar”, reveló el Turco Mohadmed recordando la anécdota, que lejos de terminar ahí, siguió al contar la reacción que tuvo Caniggia tras su pase largo.

Es amigo Cani, tuvimos un asado juntos el año pasado”, aclaró el Turco antes de seguir con su relato: “Entonces viene caminando, se me acerca y me dice: ‘Escuchame Pibe... La pelota a mi al pie’. Yo le dije que se la tiré larga porque sabía que él era rápido y me respondió: ‘Sí, sí, pero la velocidad la tengo yo. Y la pongo yo cuando quiero, no la pelota’, desde ahí todas las pelotas al pie y que resuelva él”, agregó riéndose.

️"ESCUCHAME, LA PELOTA MÍA AL PIE. LA VELOCIDAD LA TENGO YO Y LA PONGO YO CUANDO QUIERO, NO LA PELOTA" ️ El Turco Mohamed y su anécdota con Caniggia. pic.twitter.com/ShVPEBot2s

El director técnico ex Independiente viene siendo noticia últimamente, luego de que se burlara de la gente de River en los últimos días. "No fui a la cancha nueva de River todavía... No sé si pesa tanto, porque yo de entrada veo que chiflan cuando ponen los nombres en el cartel electrónico. Igual es admirable la cantidad de gente que va".

Turco 1.jpg El Turco Mohamed

La chicana de Mohamed a River

Además, en esa misma nota el Turco Mohamed expresó su sorpresa por la situación actual de Martín Demichelis al frente del equipo: "Me sorprende lo de Demichelis. Es todo un circo provocado por las redes sociales, la gente está esperando con el teléfono para filmar el cartel. Perjudica al equipo". Luego, planteó una reflexión sobre el futuro inmediato del club: "Se va Demichelis mañana, ¿quién agarra River? Un tipo con espalda, capacitado y que pueda manejar este tipo de situaciones. No creo que sea Coudet, a Gallardo le falta, su vuelta va a ser dentro de un par de años, no ahora".

Creo que el cimbronazo más fuerte de River fue lo de Temperley, quedar afuera de la Copa Argentina, eso movió un poco la estantería, pero si se queda afuera con Talleres, ahí sí es irreparable. El ciclo de Demichelis es bueno por ahora. Sería muy bueno si gana a nivel internacional, pero las últimas dos, Boca y Temperley, empañan lo hecho anteriormente. Se empañó todo con la salida de Enzo Pérez, pero el primer semestre de Demichelis fue espectacular. Ahora tiene que apuntar todo a la Copa".