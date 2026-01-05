La insólita confesión de Mike Tyson que se volvió viral

Mike Tyson , el ex campeón mundial de boxeo de los pesos pesados, volvió a convertirse en noticia por otra de sus insólitas y polémicas confesiones. En esta oportunidad, el ex púgil reveló que cuándo conoció al reparto de The Hangover (2009) estaba borracho y drogado, y al otro día filmó las escenas.

La leyenda del box reveló que ni siquiera sabía que aparecería en la comedia. Pero después de encontrarse con los protagonistas de la película en una noche de fiesta, Tyson fue informado sobre el cameo que tendría. Mike reveló: “Conocí a los muchachos en un club, estaban en la sección VIP y dije ‘Aquí es donde normalmente me siento, normalmente nadie está aquí’.

“Así que fui, entré allí, estoy viendo a estos tipos para ver qué están haciendo en mi sección. Era Zach, el otro tipo, y él dijo ‘Vamos a estar en una película contigo’ y yo dije ‘¿Sí? ¿Cuándo?’ Y él dijo ‘Mañana’", agregó la leyenda del boxeo.

"Mike Tyson"



Porque admitió que aceptó esta escena en The Hangover solo para financiar su adicción a las drogas, y dijo que estaba tan drogado en ese momento que apenas entendía que era parte de la película.



pic.twitter.com/Wty3nafu8O — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 4, 2026

“Estaba bebiendo y fumando en aquel entonces, consumiendo drogas, así que no sabía que estaba involucrado en la película. Así que eventualmente tuve que ir y hacer la película y fue un éxito”, cerró la insólita anécdota. Además, en una entrevista de 2012 con Yahoo Sports, Tyson reveló que consumió cocaína durante el rodaje.

Cómo fue el día que Brad Pitt estuvo a punto de ser noqueado por Mike Tyson

El ex campeón mundial de peso pesado Mike Tyson, reveló una anécdota que lo vincula a una de las grandes estrellas del mundo del cine: Brad Pitt.

Recordado por sus nocaut exprés, peleas que no llegaban a superar el primer round, Mike Tyson supo construir su prestigio boxístico gracias a una fuerza descomunal y una pegada únicos. Fuera de lo deportivo, cuando el destino lo cruzó con el célebre actor Brad Pitt casi todo termina como en el ring.

Mike Tyson.mp4

En 2016, Mike Tyson fue Invitado a una emisión del programa de televisión The Real. Fue en ese momento que el púgil sacó a relucir una anécdota de 1989 que vinculaba al protagonista de Leyendas de Pasión (1995) con su ex, la actriz Robin Givens.

Mientras que para finales de los ’80 Tyson ya era un boxeador consagrado, Pitt estaba comenzando su promisoria carrera en Hollywood. El encuentro entre ambos se dio en la puerta de Givens y estuvo a punto de terminar de la peor manera.

Givens y Tyson se casaron, pero luego de un año anularon su matrimonio. Sin embargo, – según palabras del boxeador– tiempo después seguían manteniendo sexo ocasional. En ese contexto, el ex campeón mundial llegó sin previo aviso a la casa de la actriz y la encontró de la mano con Pitt.

image

"Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin para un ‘rapidito’ (rump session). Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba. Estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, reconoció Tyson.

Esta anécdota también forma parte del libro autobiográfico de Tyson, La verdad indiscutida (Undisputed Truth, Blue Rider Press, 2013). “Brad (Pitt) debió haber estado ebrio o algo así, pero me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto”, sostiene en el texto. Algo que bien puede ser cierto dado que Givens y el galán de Hollywood coincidieron en la serie Los primeros de la clase (Head of the Class).

Oportunamente invitada al programa de televisión The Wendy Williams Show, Givens no sólo habló de la denuncia que radicó por abuso contra Tyson, sino que echó por tierra la versión del boxeador sobre la súplica de Pitt.

image

“Eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que la relación no funcionara por culpa de Tyson”. Además, la actriz explicó que tanto ella como el ex de Angelina Jolie se tomaban el trabajo muy en serio y tomaron la decisión de repasar los guiones en su domicilio para que los fans no los molestaran en algún lugar público. De todos modos, el affaire entre Givens y Pitt solamente duró poco tiempo.

Por su lado, Tyson, quien lidera un proyecto para el cultivo de cannabis en el estado de California, jamás dio muestras de rencor por lo sucedido aquella noche. “No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, sentenció el púgil entre risas.