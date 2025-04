La mala racha de Milton Giménez: qué le pasó al delantero de Boca

Sucede que a pesar de mantenerse como primero de la Zona A y también como el mejor de la Tabla Anual, el equipo que conduce Fernando Gago sabe que tendrá enfrente en el corto plazo un partido trascendental frente a River Plate, y para ese duelo se encendieron las alarmas respecto al delantero goleador del equipo, quien no terminó el duelo frente al Pirata.

Giménez se había ganado el puesto luego de la durísima caída ante Alianza Lima, que dejó al Xeneize sin Copa Libertadores ni ningún otro torneo continental en 2025. A fuerza de goles (cuatro en los primeros tres partidos) se convirtió en el compañero de ataque de Edinson Cavani, pero bajó su eficacia y la lesión le llega en su peor momento.

Por eso, esta situación le permitirá a Fernando Gago probar nuevamente con Miguel Merentiel, quien venía haciendo fuerza desde afuera para volver a ser titular. El uruguayo será, casi con certeza, titular ante Estudiantes y, así, corre con ventaja para seguir en el equipo el día del superclásico.

Los tiempos de recuperación de Giménez son inciertos. Tras unos primeros días de reposo y rehabilitación, el ex Banfield debería estar en condiciones de volver a jugar en el corto plazo, aunque para el partido ante River dentro de menos de dos semanas (el 27 de abril) llegaría con lo justo.

Gago habló sobre Frank Fabra

Fernando Gago no anduvo con rodeos en cuanto a las explicaciones por la ausencia del lateral izquierdo Frank Fabra que, a pesar de llevar 10 años en la institución, no es tenido en cuenta a punto tal que no fue convocado para el encuentro que terminó con victoria de Boca.

Fernando Gago, sobre la ausencia de Frank Fabra en la lista de convocados en la visita a Belgrano.



Fernando Gago, sobre la ausencia de Frank Fabra en la lista de convocados en la visita a Belgrano.



#DSPORTSNoticias

Luego del partido y el video del hijo de Fabra confesando que su padre está triste por no ser convocado, el entrenador de Boca se refirió a la decisión: "Tomo decisiones de lo que creo lo mejor para cada partido. Independientemente de lo que se ve en la cancha hay un trabajo durante toda la semana, y aparte de eso tratamos que los chicos lleguen de la mejor manera a cada partido".

Y agregó Gago: "Entiendo la situación cuando un jugador no es convocado, no es titular, sale en el entretiempo, es una cuestión lógica, pero lamentablemente estoy en un lugar donde tengo que tomar decisiones".