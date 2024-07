La mega oferta que llegó a Boca por el Equi Fernández: "15 palos"

Boca enfrenta una situación compleja en este mercado de pases, con un plantel diezmado y una oferta millonaria sobre la mesa por una de sus figuras emergentes, Equi Fernández. En medio de lesiones, suspensiones y jugadores convocados a la Selección Argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París, la dirigencia xeneize debe tomar decisiones cruciales sobre el futuro del mediocampista de 21 años.

Equi Fernández, quien se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Diego Martínez, está actualmente con la Selección Sub 23 dirigida por Javier Mascherano. Su rendimiento destacado como mediocampista central ha atraído el interés de varios clubes europeos, pero fue una oferta del Al-Qadisiya de Arabia Saudita la que puso a Boca en una encrucijada. El equipo saudí, recientemente ascendido a la Pro Saudi League, ofreció 15 millones de dólares por el jugador, cifra que coincide con su cláusula de rescisión.

Sin embargo, Boca decidió rechazar la oferta inicial del Al-Qadisiya. La propuesta saudí no contemplaba un pago único y libre de impuestos, sino que se efectuaría en cuotas y con deducciones fiscales, lo cual reduciría significativamente el monto neto recibido por el club argentino. Además, Boca tiene claro que solo dejará ir a Equi Fernández si se abona la cláusula de rescisión completa, que aumentará a 20 millones de dólares en la última semana del mercado de pases, del 24 al 31 de agosto.

La situación es delicada, ya que el mediocampista ha expresado su deseo de ser transferido si llega una oferta conveniente. Con la Selección Sub 23, Fernández podría estar fuera de las canchas de Boca hasta cuatro semanas más si el equipo avanza en los Juegos Olímpicos. Esto significaría su ausencia en el playoff de la Copa Sudamericana y en hasta cinco fechas de la Liga Profesional.

Equi Fernández 2.jpg

Los otros clubes que quieren comprar a Equi Fernández

El interés por Equi no se limita a Arabia Saudita. Equipos como el Porto y el Olympique de Marsella han mostrado interés en el talentoso volante, aunque hasta ahora solo han realizado sondeos preliminares. La decisión final dependerá no solo de la oferta económica, sino también de la voluntad del jugador y del club para llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Mientras tanto, Boca debe lidiar con un plantel disminuido por múltiples factores. Con cinco lesionados, cuatro refuerzos no habilitados, un jugador suspendido y cuatro convocados a la Selección Sub 23, el equipo enfrenta un viaje complicado a Ecuador para el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle. Entre los ausentes, figuras importantes como Edinson Cavani, cuya lesión agrava aún más la situación, y Darío Benedetto, quien no fue incluido en la lista de convocados tras una serie de desacuerdos con el cuerpo técnico.