La oferta irrechazable que Chelsea le hizo a Boca por Aaron Anselmino

Otro de los detalles más administrativos donde los clubes deberán ponerse de acuerdo es en la forma de pago, ya que se trata de un monto elevado, pero ese dinero fresco le servirá al Xeneize para reforzarse de cara al segundo semestre.

2144488734.0.jpg Aaron Anselmino disputó pocos minutos en el último semestre por lesiones.

El equipo dirigido por Diego Martínez continúa en carrera en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, donde buscará romper la sequía sin títulos internacionales. Además, busca ganar la Liga Profesional de Fútbol para volver a gritar campeón en el torneo local.

En ese sentido, ante la posible partida de Anselmino, Boca ya fichó a un defensor central -Gary Medel- y busca a otro nombre como Valentín Gómez, la joven promesa de Vélez por el que pedirían aproximadamente 8 millones de dólares.

Gary Medel ya avisó que no quiere ser suplente en Boca

El futbolista chileno Gary Medel está presionando para ser titular en Boca. "A mí no me gusta estar en el banco", declaró el defensor y mediocampista, quien recientemente volvió al club después de catorce años.

El regreso de Medel es uno de los grandes refuerzos para la Liga Profesional. Con el parate por la Copa América, el chileno busca ponerse a punto para integrarse al equipo principal de Diego Martínez y ya le tiró la presión al entrenador para el partido de este miércoles por la Copa Argentina frente a Almirante Brown.

Con la camiseta número 19, Medel no dudó en calzarse la azul y oro, meterse de lleno en el mundo del fútbol argentino y comenzar su adaptación al país. Aunque está entre los convocados para viajar a Mendoza, se sabe que será parte del banco de suplentes, algo que no parece agradarle al jugador.

En una entrevista con El Canal de Boca, el chileno recordó su última experiencia en el club, donde fue relegado sin explicación. "La venida para acá fue en un momento en el que me dejaron de un día a otro sin saber por qué me sacaron del equipo y me cansé en ese sentido. Vine acá para competir", comentó Medel.

Medel dejó claro que su tiempo es valioso y que tiene ganas de ser parte del once inicial lo más pronto posible. "Venir a Boca me motivó, por el club gigante que es", subrayó. Su última experiencia en Vasco Da Gama no fue de su agrado y ahora busca retomar su carrera en el club donde militó entre 2009 y 2010.

El entrenador Diego Martínez ve en Medel una incorporación valiosa. "Lo imagino desde lo que él nos puede dar en los duelos defensivos, en la intensidad a la hora de recuperar, quizás es una característica particular que el plantel no tiene", aseguró Martínez.