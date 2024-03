La preocupación en Boca por la salud de Frank Fabra

Boca se prepara para recibir a Belgrano en La Bombonera , por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional , luego del último empate ante River durante el Superclásico que se disputó en el estadio Más Monumental. En ese sentido, hay preocupación por el estado de salud de Frank Fabra que no entrenó por segundo día consecutivo.

0frank-fabrajpg.webp Fabra perdió el puesto desde la llegada de Diego Martínez.

En ese sentido, tanto el entrenador como la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme se propusieron recuperarlo anímicamente. Por desgracia para el objetivo, no pudo sumar demasiados minutos desde el inicio del certamen y ante River ingresó recién sobre el final del partido.

El jugador que vuelve y otra baja más para Boca

Lamentablemente para Diego Martínez, a pesar de un regreso, Fabra no es el único jugador que estaría ausente a la hora de conformar el once inicial y el banco de suplentes. El Xeneize recuperó al delantero Darío Benedetto en el entrenamiento de hoy, aunque el que no llegaría es el marcador central Cristian Lema debido a una molestia muscular.

Benedetto superó la molestia estomacal que le impidió trabajar ayer y quedó a disposición del director técnico Martínez, quien evalúa un cambio en la formación inicial respecto al Superclásico del pasado domingo ante River Plate (1-1) en el Monumental.

La variante se analiza en la zaga a partir del ingreso de Nahuel Valentini por Lema, que se entrenó de manera diferenciada por una dolencia en su tobillo derecho y una sobrecarga muscular. El entrenador se inclinaría por no arriesgar al ex futbolista de Lanús debido a la sobrecargada agenda de competencia que se avecina con siete partidos en 45 días.

La formación de Boca para enfrentar a Belgrano

De ese modo, la probable formación de Boca el domingo es la siguiente: Sergio Romero; Luis Advíncula, Valentini, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Boca, ubicado en el séptimo puesto del Grupo B de la Copa de la Liga, recibirá a Belgrano el domingo próximo desde las 19:15 por la octava fecha, con arbitraje de Nazareno Arasa. El "Xeneize", que apenas sumó dos triunfos en la competencia, se encuentra fuera de la zona de clasificación para los cuartos de final, a tres unidades de Lanús, último en conseguirla hasta el momento.