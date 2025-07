La terrible mojada de oreja que Gustavo Costas le mandó a River y Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1947799419820150935?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947799419820150935%7Ctwgr%5E6a0ad4af2d02d905157bd5f33400b5d1b188d00b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fgustavo-costas-dijo-que-racing-esta-arriba-de-river-y-boca-internacionalmente-y-revelo-la-nid22072025%2F&partner=&hide_thread=false "Hoy estamos arriba de River y Boca internacionalmente"



Gustavo Costas, DT de Racing y el reclamo a Gastón. pic.twitter.com/0xaIxoByJ4 — OLGA (@olgaenvivo) July 22, 2025

En tanto, uno de los hijos de Costas, que estuvo presente en el programa, añadió que muchos jugadores tienen ganas de jugar en Racing.

En esta línea, también se le consultó por las vueltas de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes a Rosario Central y Boca, respectivamente, y declaró que le alegran esos retornos porque nutren a la liga local. “El fútbol es pura pasión y no podemos perderla. El hincha argentino es el número uno, lo dije siempre. Lo vive como no lo hace nadie”, subrayó.

Las declaraciones de Gustavo Costas en Olga

Entre otros temas, Gustavo Costas habló sobre la conflictiva salida de Maximiliano Salas, quien se fue al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo y aseguró, entre otras cuestiones, que su sueldo estaba desactualizado y apuntó contra la dirigencia de la Academia, hoy comandada por Diego Milito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/1947787379801989276?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947787379801989276%7Ctwgr%5E6a0ad4af2d02d905157bd5f33400b5d1b188d00b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fgustavo-costas-dijo-que-racing-esta-arriba-de-river-y-boca-internacionalmente-y-revelo-la-nid22072025%2F&partner=&hide_thread=false "A Lautaro y De Paul les dije que sigan haciendo plata, pero que tienen que venir a casa"



Gustavo Costas y la vuelta de los ídolos de Racing. pic.twitter.com/ABraPqo4bg — OLGA (@olgaenvivo) July 22, 2025

Al respecto, el entrenador indicó que el traspaso no lo desilusionó y explicó: “Yo no le cierro la puerta a nadie. No tengo problema con el que quiera irse porque va a ganar plata o por el motivo que sea. Lo único que quiero es que me lo digan y no enterarme por las redes”.

Gonzalo Costas, uno de sus hijos, tomó postura sobre el episodio que Racing vivió en la primera fecha del campeonato argentino, dos semanas atrás, cuando recibió a Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda. La Academia había metido un gol agónico para ganar el partido, pero los árbitros retrotrajeron la jugada y, no solo lo anularon, sino que también cobraron penal a favor del Guapo por una infracción al inicio.

“No fue penal, pero pedimos perdón. Vimos la jugada y, además, Maravilla (Martínez) estaba habilitado. En ese momento nos tocó a nosotros. Creo que se vio pocas veces una cosa así”, señaló.