La tremenda critica del Burrito Ortega al River de Gallardo: "Tiene que mejorar mucho"

River Plate empató 1 a 1 en el Más Monumental por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Universitario de Perú, en un resultado que le sirvió para quedar primero de su zona, pero que no dejó ver el rendimiento esperado y que tampoco le alcanzó para pelear meterse entre los mejores primeros.

"Creo que River va a tener que mejorar muchísimo", fue el primer análisis que el Burrito hizo cuando fue consultado sobre el presente de River. A esto, le sumó una reflexión en la hizo hincapié sobre las causas de la eliminación en el Torneo Apertura: "Después de haber jugado tan bien contra Boca, en el que hizo un hermoso partido y fue justo ganador, tuvo un par de encuentros buenos, pero con Platense no jugó bien. No pateó al arco. No fue el River que venía jugando y por eso perdió ese partido".

Sumado a esto, el ex enganche de 51 años se lamentó por esa eliminación de un torneo que consideró que era "muy ganable" y, en medio de la entrevista con DSports, agregó: "Más allá de que todos sabemos que Platense juega de esa forma y está bien, River tenía que hacer un partido bueno para pasar la fase o ganar ese partido como para poder ir por el título".

Gallardo.jpg Marcelo Gallardo

Por último, Ortega hizo referencia a las dos competencias internacionales que el equipo de Gallardo tiene en este 2025. En primer lugar, el Burrito reconoció que "la Copa Libertadores es todo" y que "ahora empieza lo mejor, que es el mata-mata", pero también hizo referencia al Mundial de Clubes, al que definió como "un torneo muy lindo y muy importante para el club".

La nueva camiseta de River para el Mundial de Clubes

El reconocido sitio Footy Headlines publicó fotos del modelo que prepara Adidas para el club de Núñez. La camiseta presenta un diseño llamativo de bastones verticales rojos y negros, que recuerda de inmediato a la histórica casaca del Milan de Italia.

image.png

Pero detrás de esa elección cromática hay una razón muy especial: se trata de un homenaje al campeonato Metropolitano de 1975, una de las conquistas más emblemáticas en la historia riverplatense.