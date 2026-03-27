La Uruguay de Bielsa rescató un empate sobre el final ante Inglaterra en Wembley

El elenco comandado por Marcelo Bielsa le plantó cara a los Leones, que comenzaron ganando y no supieron aguantar el resultado.

Inglaterra y Uruguay igualaron 1 a 1 en un amistoso internacional disputado en el mítico estadio de Wembley. El encuentro, jugado ante más de 80 mil espectadores, enfrentó a dos campeones del mundo en una jornada que tuvo emociones recién en el tramo final . El resultado dejó sensaciones repartidas para ambos equipos.

Durante la primera mitad, el desarrollo fue equilibrado, con un leve crecimiento del conjunto local con el correr de los minutos. Uruguay, en tanto, mostró dificultades para generar juego asociado y apostó en reiteradas ocasiones por el sector derecho. La falta de claridad ofensiva condicionó al equipo sudamericano , que no logró inquietar con peligro sostenido.

El momento más destacado del primer tiempo se produjo a los 16 minutos, cuando Joaquín Piquerez sufrió una torcedura en su tobillo derecho. El lateral debió abandonar el campo de juego visiblemente dolorido y fue reemplazado por José María Giménez. La situación obligó al elenco comandado por Marcelo Bielsa a reconfigurar su estructura defensiva de manera prematura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2037645353495728519&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLPE PARA LA CELESTE SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO EN WEMBLEY!! White desvió un córner, Nando Muslera no pudo atajarla e Inglaterra se puso 1-0 ante Uruguay.



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En el complemento, el partido mantuvo la paridad durante gran parte del desarrollo, aunque sin grandes situaciones de gol. Recién a los 36 minutos, los Leones logró romper el cero gracias a una aparición de Ben White, quien definió con precisión para poner en ventaja al conjunto europeo. El tanto parecía encaminar el triunfo del anfitrión ante su gente.

Sin embargo, cuando el partido entraba en su tramo final, la Celeste encontró la igualdad. En el cuarto minuto de descuento, el árbitro sancionó un penal que fue ejecutado por Federico Valverde. El mediocampista, hoy figura del Real Madrid, remató con firmeza y selló el 1-1 definitivo, rescatando un empate agónico para la visita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037648636058779846&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE FEDE VALVERDE A LOS 94' PARA EL 1-1 DE URUGUAY ANTE INGLATERRA!! ¡¡PAJARITO FESTEJÓ PIDIENDO SILENCIO EN WEMBLEY!!



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De cara a la continuidad de la fecha FIFA, Uruguay volverá a presentarse el próximo martes frente a Argelia en territorio italiano. Por su parte, Inglaterra se medirá ese mismo día ante Japón nuevamente en Wembley, en un duelo de preparación pensando en la Copa del Mundo.

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Cómo terminaron los otros amistosos internacionales

En otros amistosos internacionales de la jornada, Egipto goleó 4-0 a Arabia Saudita y Jordania igualó 2-2 frente a Costa Rica. Por su parte, la Paraguay de Gustavo Alfaro venció 1-0 a Grecia, Argelia aplastó 7-0 a Guatemala, Alemania superó 4-3 a Suiza, Países Bajos derrotó 2-1 a Noruega, España venció 3-0 a Serbia y Marruecos empató 1-1 con Ecuador.