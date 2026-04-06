La victoria de Sebastián Báez sobre un histórico del tenis mundial para avanzar en Montecarlo
El argentino se impuso en el comienzo del icónico Masters 1000 y ahora enfrentará al número uno del mundo.
Ganarle a un histórico del tenis no es algo de todos los días. Sebastián Báez tuvo un gran inicio en el Masters 1000 de Montecarlo, ya que derrotó en sets corridos al inoxidable suizo Stan Wawrinka, quien atraviesa su última temporada como jugador profesional.
El tenista argentino, que tuvo un más que aceptable inicio de 2026, se impuso por 7-5 y 7-5, en un encuentro que se extendió durante una hora y 47 minutos.
Un partido de rachas
El encuentro comenzó mucho mejor para Wawrinka, campeón de este torneo en el 2014, que salió con todo y rápidamente se puso 4-1 en ventaja.
Sin embargo, Báez levantó mucho el nivel, aprovechó los errores de su oponente y pudo dar vuelta la historia para quedarse con el primer parcial por 7-5.
En la segunda manga parecía que Báez se iba a quedar con el triunfo con mucha comodidad. Incluso llegó a estar 5-1, pero allí aparecieron las dudas y rápidamente Wawrinka pudo reponerse e igualar el asunto con cinco games por lado.
En ese momento fue cuando el argentino volvió a levantar el nivel para quebrar el saque del suizo y finalmente cerrar el encuentro con su servicio.
De esta manera, Sebastián avanzó a la segunda ronda, donde tendrá una durísima prueba ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.
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