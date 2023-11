Las gastada de River a Riquelme y Boca por su duro presente

Claramente todo eso deja una imagen de incertidumbre en el club de la Ribera, quien además en lo futbolístico no pudo cumplir su sueño de alcanzar la séptime Libertadores, tampoco pudo llegar a la final de la Copa Argentina, no avanzó en la Copa de la Liga Profesional y como frutilla del postre no logró clasificarse a la Copa Libertadores 2024.