Lionel Scaloni viajó a Madrid para reunirse con De Paul y Molina y habló de su continuidad

En los últimos días, Scaloni asistió al sorteo de la Copa América 2024 , donde se esperaba que despeje la incertidumbre respecto a su continuidad en la Selección Argentina . El mismo entrenador la puso en duda luego de la victoria ante Brasil en las Eliminatorias y aún no tomó una decisión.

En diálogo con los medios, el campeón del mundo había manifestado: “Los jugadores necesitan un entrenador que esté a la altura de ellos. Sigo pensando lo mismo. No me puse plazos”. En el medio, surgieron rumores sobre un recambio de jugadores que no está seguro de impulsar.